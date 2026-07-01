A többség kevésnek tartja a közszférára elrendelt korlátozott home office-t egy friss közvélemény-kutatás szerint

hőség;munkavégzés;home office;

2026-07-01 16:51:00 CEST

A többség igennel felelt arra, hogy támogatná-e a rendkívüli hőség idejére a munkaszüneti nap elrendelését.

A hőségriadó idejére elrendelt közszférás home office-t a válaszadók 44 százaléka nem tartja elégségesnek, és szerintük minden olyan munkahelyen kötelezővé kellett volna tenni az otthoni munkát, ahol ez megoldható - derül ki az Europion a HVG számára készített reprezentatív felméréséből.

A kutatásban 40 százalék mondta azt, hogy elegendő volt csak a közszférában elrendelni az otthoni munkavégzést, 16 százalék szerint pedig a hőség miatt egyáltalán nem lett volna szükség ilyen intézkedésre. A cikk szerint a kormány a legnagyobb hőség idejére a közszférában rendelt el home office-t, Magyar Péter pedig a döntés bejelentésekor arra kérte a versenyszféra munkáltatóit, hogy lehetőség szerint ők is tegyenek így.

A részletes bontás alapján a fizikai munkát végzők között voltak a legtöbben azok, akik nemcsak kérni, hanem kötelezni is akarták volna a munkahelyeket az extra home office biztosítására azokban a munkakörökben, ahol ez megoldható. A vezetőként dolgozók körében ugyanakkor nagyobb arányban gondolták, hogy legalább valamilyen otthoni munkavégzési lehetőségre szükség van, mint a beosztottak között.

A kültéri munkák átütemezésére vonatkozó kéréssel a válaszadók 59 százaléka értett egyet. További 37 százalék szerint ez kevés, és a kérés helyett kötelezővé kellett volna tenni az átütemezést ott, ahol ez nem veszélyezteti a közszolgáltatásokat. Mindössze 4 százalék nem értett egyet azzal sem, hogy bárkit kérni kellene a kültéri munkák átszervezésére.

A kormány víz- és áramspórolásra vonatkozó kéréseit a többség elfogadhatónak tartja. A válaszadók 54 százaléka szerint a kormány feladatai közé tartozik a lakosság edukációja, 23 százalék pedig akkor tartja rendben az ilyen iránymutatást, ha az adott közszolgáltatás valóban veszélyben van.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter áramspórolási kéréséről a megkérdezettek 91 százaléka hallott. Közülük 39 százalék azt mondta, részben eleget tett ennek, 29 százalék teljes mértékben így tett, 22 százalék pedig hallotta a kérést, de nem változtatott a fogyasztásán.

A felmérésben azt is megkérdezték, szükségesnek tartanák-e a rendkívüli hőség idejére munkaszüneti nap elrendelését. Erre 51 százalék válaszolt igennel, 33 százalék szerint viszont erre nem volna szükség. A munkaszüneti napot a fizikai dolgozók 65 százaléka, a 30 év alattiak 63 százaléka támogatta.