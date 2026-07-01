Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban

tűz;katasztrófavédelem;Hortobágyi Nemzeti Park;

2026-07-01 19:02:00 CEST

Több mint kilencvenhat hektárnyi terület égett le, ebből nyolcvan hektár legelő, a többi nádas volt.

Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén: a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között nagy területen legelő, tarló égett – közölte a katasztrófavédelem szerda délután.

A tájékoztatás szerint a tűz legelőt, nyári szállást és számos szarvasmarhát veszélyeztetett, az állattartó telepet sikerült megvédeni. A lángok nagy területen és több irányban terjedtek.

Kora este a katasztrófavédelem arról számolt be, hogy több mint kilencvenhat hektárnyi terület égett le, ebből nyolcvan hektár legelő, a többi pedig nádas volt. Tizenkét település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Tizenöt vízsugárral, tíz puttonyfecskendővel és csaknem kéttucatnyi kéziszerszámmal avatkoztak be.