Vitézy Dávid közölte, ismét elérhetőek az építési engedélyek mögött álló tervek

Lázár János;Vitézy Dávid;építési engedélyek;

2026-07-01 21:48:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte: az új kormány a kastélytulajdonosok helyett a közérdeket kívánja képviselni.

Újra nyilvánosan elérhetőek építési engedélyek mögött álló tervek – jelentette be Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

A közlekedési és beruházási miniszter felidézte: Lázár János 2024 augusztusában döntött úgy, hogy megszünteti az ÉTDR-t, azaz az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Ez a rendszer tette lehetővé, hogy bárki egyszerűen megtekinthesse az építési engedélyek mögött álló terveket. A cél szerinte egyértelmű volt, az online térben is minél erősebb titokfalat húzni a kíváncsiskodó szemek elé a kastélytulajdonosok érdekében.

„Az egész döntés tökéletes példája volt annak, hogy milyen az, amikor néhány magánember akarata teljesen felülírja a közérdeket, a miniszter pedig visszaél a hatalmával” – írta Vitézy, majd hozzátette, a hatalmi gőg addigra már annyira elhatalmasodott a tárcán, hogy a vonatkozó kormányrendelethez indoklásként mindössze annyit fűztek hozzá: „A kormányrendelet szerinti módosítás célja az építésügyi hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) tájékoztatási felületének megszüntetése.”

Vitézy Dávid bejegyzésében leszögezte, hogy az új kormány a kastélytulajdonosok helyett a közérdeket kívánja képviselni, ezért miniszterként az egyik első kormányülésre beterjesztett javaslata az ÉTDR nyilvános elérhetőségének visszaállításáról szólt. A kormány a hónap elején el is fogadta a javaslatot, most pedig már újra bárki online megtekintheti majd a kiadott építési engedélyek mögött álló terveket.