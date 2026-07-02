A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte: az új kormány a kastélytulajdonosok helyett a közérdeket kívánja képviselni.
A parlament fenntartható fejlődés bizottságában a kormánypárti többség támogatta azt a kormányzati javaslatot, ami eltörölné a 300 négyzetméternél nagyobb ingatlanok építési engedélyeztetését. Az LMP-s Sallai R. Benedek úgy értelmezte a rendelkezést, hogy gyakorlatilag csak tervezői felelősséggel, engedélyeztetési eljárás nélkül, egyszerű bejelentéssel lehetne építeni 300 négyzetméter fölötti lakóingatlanokat. Az új eljárásban sem a szomszédoknak, sem településnek nem lesz beleszólási lehetősége az építkezésbe, és nem kell, hogy érvényesüljenek környezet- és természetvédelmi szempontok.
A lakásépítési engedélyek látványos növekedése miatt jA piacot azonban lassíthatja a kapacitáshiány. Az új lakások számában bekövetkezett 14 százalékos növekedés a jellemzően még a tavaly elkezdett beruházásoknak köszönhető, ebben még nem látszik a lakásépítést ösztönző állami intézkedések hatása - kommentálták szakértők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön kiadott lakásépítési-engedélyezési jelentését.
A Demokratikus Koalíció (DK) felszólította a fővárosi városvezetést, hogy vizsgáltassa felül azt az öt Római-parti építési engedélyt, amelyeket a kerület által kiadott változtatási moratórium előtt adtak ki.