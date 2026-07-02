Édes luxus - A milliárdosoknak kedvez a kormány

A parlament fenntartható fejlődés bizottságában a kormánypárti többség támogatta azt a kormányzati javaslatot, ami eltörölné a 300 négyzetméternél nagyobb ingatlanok építési engedélyeztetését. Az LMP-s Sallai R. Benedek úgy értelmezte a rendelkezést, hogy gyakorlatilag csak tervezői felelősséggel, engedélyeztetési eljárás nélkül, egyszerű bejelentéssel lehetne építeni 300 négyzetméter fölötti lakóingatlanokat. Az új eljárásban sem a szomszédoknak, sem településnek nem lesz beleszólási lehetősége az építkezésbe, és nem kell, hogy érvényesüljenek környezet- és természetvédelmi szempontok.