HVG: A Central tulajdonosa megvenné a Nemzeti Sportot és a Mandinert

média;Varga Zoltán;Mandiner;Nemzeti Sport;

2026-07-02 13:13:00 CEST

Turbulens időszakon megy át a médiavilág.

Az Orbán-kormány bukása után gyors ütemben omlik össze a NER sajtóbirodalma, és ebben a helyzetben úgy tűnik, Varga Zoltán, a mások mellett a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoport tulajdonosa további terjeszkedésbe kezdhet a médiatérben - derül ki a hvg360 cikkéből.

A lap úgy tudja, hogy az egyik célba vett kiadvány az Orbán Viktorhoz lojális Szöllősi György főszerkesztésében készülő Nemzeti Sport lehet, amely jelenleg az MTVA tulajdonában van, s amelytől az állami média feltehetőleg amúgy is megszabadulna, tekintve, hogy tavaly is egymilliárd forinttal kellett kisegíteni, a Magyar-kormány pedig aligha fogja kitömni évi 150-170 milliárd forint közpénzzel, miként azt az Orbán-kormány tette. A HVG szerint Varga Zoltán zárt körben beszélt a terveiről, konkrét ajánlat még nem történt.

A sportújság mellett a médiavállalkozó állítólag egy „állami kézben lévő hetilap” megvásárlását is tervezi, amely vélhetően a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) tulajdonában lévő Mandiner lehet. Az MCC-t fenntartó kekva augusztus 31-i megszűnésével ugyanis a jelenleg fideszes propagandaorgánumként funkcionáló lap szintén az államra szállhat, akár csak más termékek, mint például a Fidesz szólamait nemzetközileg terjesztő Hungarian Conservative. Kérdés, mi lesz a szintén az alapítványhoz tartozó Libri Könyvkiadóval.

A Central Médiacsoport a HVG megkeresésére nem cáfolta, igaz, nem is erősítette meg az értesülést. „Döntéseinket minden esetben megalapozott üzleti szempontok, hosszú távú értékteremtés és a szerkesztőségi függetlenség vezérli” - jelezték.

A lap megjegyzi, hogy a kormányváltás egyébként nem csak a fideszes sajtótermékeknél érezteti a hatását, a választás óta ugyanis jelentősen esett a független sajtót adományokkal támogatók száma is. Ez jelentős kihívások elé állíthatja az olyan kiadók működését, amelyeknek nincs terjesztési bevételük és erős hirdetési lábuk. Az ebből adódó teret várhatóan a médiavállalkozók töltik majd ki. Egyébként májusi hír, hogy a Centrálnál - amely a 24.hu mellett a Startlapot, a Vezess.hu-t, a Nők Lapját, az NLC-t, a Storyt és a Bestet is birtokolja - is történt létszámváltozás, a 24.hu-tól négy embert bocsátottak el.