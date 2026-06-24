A dolgozók több mint felét elbocsátották a Mandinertől

„Tegnapelőtt mintegy hatvan kollégámnak – tisztességes módon, de mégis – felmondtak a Mandinernél. Nagyszerű hírszerkesztőknek, rovatos újságíróknak, videósoknak, akikért vérzik a szívem” – tudatta Kohán Mátyás az Essünk túl rajta! Őszintén a jobboldali média belügyeiről című, szerdán megjelent cikkében. A Fidesz-közeli lap publicistája azt írja, 48-an maradtak a lapnál.Orbán Balázs lemondott, távozik a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány éléről
A Mandiner a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) tulajdonában van, azonban a Tisza-kormány akár meg is szüntetheti a NER egykori tehetséggondozó intézményét a kekva-rendszer felszámolásával, így a lap sorsa is az ő kezükben lehet. Kohán Mátyás írásában vélhetően erre utalva úgy fogalmaz, munkájukat addig folytatják, amíg a lapot „Magyar Péter el nem foglalja”.
„Azután pedig az örökségét vihetjük tovább, értéket teremteni, jó újságot írni vagyunk a Mandinernél (páran már évtizedes távlatban), ebbéli képességünket sosem veszítettük el, s ehhez keresünk partnereket – olvasóinkban, támogatóinkban, és bizony a nemzeti nagytőkében is. Nem alamizsnát kérünk: értéket ajánlunk, önreflexíven, de magabiztosan” – vélekedett. Majd mondandóját azzal zárja, hogy munkájukkal ezekben az átmeneti hetekben e partnerek bizalmát szeretnék megszolgálni, „brutális kormányzati nyomás alatt”.Egyszerre omlott össze az Origo, a Mandiner és a Magyar Nemzet látogatottságaMegszűnik a Ripost és a Metropol, valamint a Bors és több megyei lap nyomtatott kiadása
Korábban a HVG írt arról, hogy tömeges leépítés várható a Fidesz médiabirodalmában a választási bukás után. A Mediaworks a hónap közepén egy sor propagandaorgánum részleges, avagy teljes bezárásáról döntött, megszűnik a Ripost és a Metropol, valamint a Bors és több megyei lap nyomtatott kiadása is. Csoportos létszámleépítés keretében a PestiSrácok összes munkavállalójának felmondott a Mediaworks, elbocsátották továbbá a fideszes médiakonglomerátum portfóliójához tartozó Világgazdaság szerkesztőségének egyes tagjait is.Ismét tömegesen bocsátanak el embereket a Mediaworkstől A Mediaworks elbocsátja a PestiSrácok összes munkavállalóját