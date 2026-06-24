A dolgozók több mint felét elbocsátották a Mandinertől

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2026-06-24 11:14:00 CEST

A Fidesz-közeli lap hatvan munkatársának mondott fel, alig ötvenen viszik tovább a megszűnés szélén álló MCC tulajdonában lévő újságot.

„Tegnapelőtt mintegy hatvan kollégámnak – tisztességes módon, de mégis – felmondtak a Mandinernél. Nagyszerű hírszerkesztőknek, rovatos újságíróknak, videósoknak, akikért vérzik a szívem” – tudatta Kohán Mátyás az Essünk túl rajta! Őszintén a jobboldali média belügyeiről című, szerdán megjelent cikkében. A Fidesz-közeli lap publicistája azt írja, 48-an maradtak a lapnál.

A Mandiner a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) tulajdonában van, azonban a Tisza-kormány akár meg is szüntetheti a NER egykori tehetséggondozó intézményét a kekva-rendszer felszámolásával, így a lap sorsa is az ő kezükben lehet. Kohán Mátyás írásában vélhetően erre utalva úgy fogalmaz, munkájukat addig folytatják, amíg a lapot „Magyar Péter el nem foglalja”.

„Azután pedig az örökségét vihetjük tovább, értéket teremteni, jó újságot írni vagyunk a Mandinernél (páran már évtizedes távlatban), ebbéli képességünket sosem veszítettük el, s ehhez keresünk partnereket – olvasóinkban, támogatóinkban, és bizony a nemzeti nagytőkében is. Nem alamizsnát kérünk: értéket ajánlunk, önreflexíven, de magabiztosan” – vélekedett. Majd mondandóját azzal zárja, hogy munkájukkal ezekben az átmeneti hetekben e partnerek bizalmát szeretnék megszolgálni, „brutális kormányzati nyomás alatt”.

Korábban a HVG írt arról, hogy tömeges leépítés várható a Fidesz médiabirodalmában a választási bukás után. A Mediaworks a hónap közepén egy sor propagandaorgánum részleges, avagy teljes bezárásáról döntött, megszűnik a Ripost és a Metropol, valamint a Bors és több megyei lap nyomtatott kiadása is. Csoportos létszámleépítés keretében a PestiSrácok összes munkavállalójának felmondott a Mediaworks, elbocsátották továbbá a fideszes médiakonglomerátum portfóliójához tartozó Világgazdaság szerkesztőségének egyes tagjait is.