Európai Bizottság: 552 millió eurót kap Magyarország tisztább energiarendszerek finanszírozására

fejlesztés;Európai Bizottság;villamosenergia;uniós források;Modernizációs Alap;

2026-07-02 15:25:00 CEST

A támogatás a villamosenergia-hálózat digitalizációját és fejlesztését finanszírozza.

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót folyósít tizenegy uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására, az uniós a Modernizációs Alapból származó finanszírozásból Magyarország 552,3 millió eurót kap - tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint a most bejelentett finanszírozási kör kedvezményezett tagállamai Csehország (516,8 millió euró), Észtország (44,8 millió euró), Görögország (233,9 millió euró), Horvátország (109 millió euró), Lettország (40 millió euró), Litvánia (169 millió euró), Magyarország (552,3 millió euró), Lengyelország (180 millió euró), Portugália (81,4 millió euró), Románia (636,9 millió euró) és Szlovénia (20,2 millió euró).

A támogatás Magyarországon a villamosenergia-hálózat digitalizációját és fejlesztését finanszírozza.

Közölték: a csütörtökön folyósított összegekkel együtt a Modernizációs Alapból 2021 januárja óta kifizetett teljes finanszírozás már 23,2 milliárd eurót tesz ki. A finanszírozás forrását az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből (ETS) származó bevételek jelentik - tájékoztattak.

Az uniós bizottság magyarázata szerint a támogatott beruházások segíteni fogják az energiarendszerek korszerűsítését azáltal, hogy javítják az energiahatékonyságot az energia-, az ipari és a közlekedési ágazatban, valamint hozzájárulnak az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez is. A Modernizációs Alap támogatja az alacsonyabb költségvetésű kedvezményezett tagállamokat az energiarendszereik korszerűsítésében, éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseik elérésében, valamint a nemzeti energia- és klímaterveik végrehajtásában.

A csütörtökön folyósított összegek hozzá fognak járulni az uniós ipar versenyképességéhez is azáltal, hogy támogatják a modern, hatékony és ellenállóképes energiainfrastruktúra kiépítését, fellendítik a megújulóenergia-termelést és -tárolást, előmozdítják az innovációt, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az EU-nak kevesebb fosszilis üzemanyagot kelljen importálnia - tették hozzá.