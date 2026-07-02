Levélben szólította fel Vitézy Dávid Szentkirályi Alexandrát, hogy számoljon be az általa vezetett kekva gazdálkodásáról

Vitézy Dávid;vagyonkezelő;felszólítás;Szentkirályi Alexandra;kekva;

2026-07-02 18:23:00 CEST

Két hete van rá.

Levelet írt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselőnek amiatt, hogy a korábbi kormányszóvivő a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány nevű közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) elnöke is volt.

A miniszter Facebook-bejegyzésében jelezte, ez az intézmény egyike volt a Fidesz által létrehozott kekváknak, amelyek segítségével átláthatatlanná tették az állami vagyonnal való gazdálkodást, oly módon, hogy a részükre átadott több százmilliárd forintnyi állami vagyonnal teljesen szabadon gazdálkodhattak és akár értékesíthették is.

„Az Európai Bizottság régóta kritizálta azt a felállást, amelyben a kekvák kuratóriumaiban jellemzően politikusok ültek. Közben állami vagyonnal gazdálkodtak, csak éppen teljesen átláthatatlan és ellenőrizhetetlen módon. Évek óta ennek a rendszernek az átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele volt, de a Fidesz-kormány ezt nem volt hajlandó megtenni, hiszen, ahogy az már több ízben kiderült, az előző kormány nem az ország szuverenitását védte, hanem az évek alatt felépített, a közpénzek felhasználásának átláthatatlanságát szolgáló rendszert” - idézte fel a múltat Vitézy Dávid.

A tárcavezető azt írta, az új kormány célja az átláthatóság erősítése és az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás, ezért vállalták, hogy a felsőoktatási intézményt nem fenntartó kekvákat még idén megszüntetik. Az elfogadott törvény a népszerű budai közparkot és kulturális rendezvényhelyszínt is fenntartó, azt privatizáló Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány esetében a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot jelölte ki arra, hogy a folyamat során gyakorolja az alapítói jogokat, vagyis arra, hogy az alapítvány vagyonát újra közvagyonná tegye, az alapítvány működését pedig felszámolja, ezért írta meg levelét Szentkirályi Alexandrának - közölte Vitézy Dávid.

A miniszter határozottan felhívta a fideszes politikus figyelmét arra, hogy a törvény értelmében az alapítvány július 31-i megszűnéséig az általa vezetett kuratórium tartózkodjon minden, a napi működésen túli kötelezettségvállalástól, valamint az alapítvány bármely vagyontárgyának értékesítésétől. Továbbá azt is kérte tőle, hogy két héten belül készítsen pontos jelentést az alapítvány aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint az államra visszaszálló és vissza nem szálló vagyonelemekről.

„A kekvák állami visszavétele ugyanis csak az első lépés. Nagyon pontosan kell látnunk azt is, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok hét évvel ezelőtti létrehozása óta az oda átjátszott állami vagyon mekkora része menthető még meg, és mi az, amit az elmúlt években, a törvény adta kiskapukkal élve, magánvagyonná tettek” - jelezte a tárcavezető.

„Az egész alapítványi modellt azért találták ki, hogy titokfalat állítsanak az állami vagyonnal való gazdálkodás elé, és hogy a magyar embereknek esélyük se legyen követni, pontosan mit kezdenek az ő pénzükkel. Az Országgyűlés által elfogadott törvény ezt a titokfalat egy lépésben lebontotta, de a következő hetek feladata, hogy nagyon alaposan megvizsgáljuk, mi zajlott az elmúlt években a fal mögött” - fogalmazott.