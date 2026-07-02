Iványi Gábor: Megkezdődött az érdemi egyeztetés a felelős vezetőkkel, bízunk benne, hogy hamarosan rendeződhet a helyzetünk

Köszönjük Heidl György és Czeti István látogatását, kedvességét, nyitottságát és támogatását. Nagy örömünkre szolgál, hogy megkezdődött az érdemi egyeztetés a felelős vezetőkkel, bízunk benne, hogy hamarosan rendeződhet a helyzetünk – tette közzé Facebook-oldalán Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) elnöke, hogy végre egyeztetés kezdődött a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium illetékes államtitkára és helyettes államtitkára részvételével. Hozzátette, hogy várják a következő találkozót.
Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is posztolt a találkozóról. – Frissen kinevezett, egyházi ügyekért felelős helyettes-államtitkárommal meglátogattuk Iványi Gábor lelkész urat, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjét, aki nagyon kedvesen fogadott minket különös hangulatú, kicsit Jorge Luis Borges világára emlékeztető, könyvekkel teli dolgozószobájában – írta.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy Iványi Gábor jelentős szociális és oktatási tevékenységet végző közösség munkáját és evangéliumi elkötelezettségét nagyra értékeli. – Lelkész urat és munkatársait biztosítottam arról, hogy a rendelkezésre álló jogszabályi keretek között minden tőlünk telhetőt megteszünk helyzetük rendezése érdekében – fogalmazott Heidl György.Visszakapja egyházi státuszát az Iványi-féle Magyarországi Evangéliumi TestvérközösségTarr Zoltán: Nem egyeztettem Iványi Gáborral
Amint arról korábban beszámoltunk, volt némi nézeteltérés Tarr Zoltán miniszter és a MET vezetője között, azután, hogy a nemrég nemzetközi emberi jogi díjjal is kitüntetett Iványi Gábor a Népszavának azt nyilatkozta, hogy informális egyeztetést folytatott Tarr Zoltánnal, aki megígérte: a Tisza-kormány támogatni fogja, hogy az egyháza, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) visszakapja az eredeti státuszát. Ezt Tarr cáfolta, nehezményezte a sajtón keresztüli üzengetést, majd Iványi sajnálatát fejezte ki, ha a sajtóban megjelent hírek, megfogalmazások félreértésekre adhattak okot. Azt korábban lapunknak elmondta, ami egybevág Heidl mostani mondásával, hogy nem szükséges módosítani az egyházi törvényt, és a státusz rendezése a jelenlegi jogszabályi környezetben is megoldható.Iványi Gábor: Sajnálom, ha a sajtóban megjelent hírek, megfogalmazások félreértésekre adhattak okotNemzetközi emberi jogi díjat kapott Iványi Gábor Iványi Gábor szerint az ügyészségnek vissza kellene vonnia a vádat, amelyet hivatalos személy elleni erőszak miatt emeltek ő és a társai ellen