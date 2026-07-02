Iványi Gábor;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Tarr Zoltán;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;Heidl György;

2026-07-02 21:24:00 CEST

Iványi Gábor: Megkezdődött az érdemi egyeztetés a felelős vezetőkkel, bízunk benne, hogy hamarosan rendeződhet a helyzetünk

Az Orbán-kormány által üldözött, egyházi státuszától megfosztott kisegyház helyzetét a jelenlegi jogszabályi keretek között rendezné a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. Ezt javasolta korábban maga a lelkész is.