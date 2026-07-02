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2026-07-02 20:37:00 CEST

Áder János zokon vette, hogy Magyar Péter pénzszivattyúnak nevezte az alapítványát, bizonyítékokat vagy bocsánatkérést vár tőle

A volt államfő még határidőt is szabott a miniszterelnöknek: jövő hétfőt nevezte meg, de ellenkező esetre nem ígért egyelőre semmit.