Szalmonellajárványt jelentettek Európában, Magyarország is érintett

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2026-07-03 11:06:00 CEST

Eddig 14 országban legalább 106 embert betegedett meg, valószínűleg egy ízesített instant tészta állhat a háttérben.

Az európai élelmiszerbiztonsági és egészségügyi hatóságok szalmonellafertőzés-járványról számoltak be, amely ízesített tésztatermékekhez köthető, és eddig 14 országban – köztük Magyarországon – összesen 106 megerősített megbetegedést okozott – írja az Euronews.

Többségében gyerekek és fiatal felnőttek betegedtek meg, és legalább 49 fertőzött szorult kórházi ellátásra – közölte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC). Az ügynökségek hozzátették, a több országot érintő, jelenleg is zajló fertőzéses járvány legvalószínűbb forrásai ízesített tészták, és ugyanazon márka termékeiről van szó.

Az európai hatóságok szerint eseteket jelentettek Ausztriából, Nagy-Britanniából, Csehországból, Dániából, Észtországból, Franciaországból, Németországból, Lettországból, Litvániából, Hollandiából, Norvégiából, Lengyelországból, Svédországból és Magyarországról is. Az ügynökségek közlése szerint az eddig bevezetett ellenőrző intézkedések – köztük a termékvisszavonások több országban – „jelentősen csökkentik” az új, a járvánnyal összefüggő fertőzések valószínűségét.

A járványügyi vizsgálatok megállapították, hogy a Dániában, Észtországban, Németországban, Lettországban és Litvániában jelentett esetek ugyanazon márka ízesített tésztatermékeinek fogyasztásához köthetők. A hatóságok nem nevezték meg a forgalmazót, de közölték: a Salmonella Stanleyhez és más törzsekhez köthető esetek egy ukrajnai gyártóhoz kapcsolódnak.

A Reeva Foods múlt heti közleménye szerint a Salmonella Stanleyt egy, a balti piacon forgalmazott, instant tésztáinak egy meghatározott, a Reeva-termékeket gyártó ukrajnai Euro Food Service által előállított tételéknél merült fel a gyanú. A vállalat közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, belső vizsgálatot indított és kivonta a kifogásolt termékeket a forgalomból, emellett további megelőző lépésekről döntött.

A lap emlékeztet: a szalmonellózis tünetei közé tartozik a hasmenés, a láz, a hasi fájdalom, a hányinger és a hányás, ezek általában néhány napig tartanak. A legtöbb beteg egy héten belül felépül, de a fertőzés súlyos lefolyású lehet a kisgyermekeknél, az idősebb felnőtteknél és a legyengült immunrendszerű embereknél.