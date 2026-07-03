Szalmonella: él, virul és fertőz

A főleg nyáron előforduló, hasmenéssel járó szalmonellafertőzés általában sok kisgyermeket érint. Friss alapanyagok használatával, a lejárati idők figyelésével, az élelmiszerek hűtésével azonban megelőzhető az akár súlyos következményekkel is járó betegség – olvasható a WEBBetegen.