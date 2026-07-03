Néhol pénteken is zivatarokra készülhetünk, négy megyére figyelmeztetést adtak ki

időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;zivatar;

2026-07-03 07:41:00 CEST

Harminc fok feletti maximumokat mérhetünk.

Hidegfront érkezik, de ez sem érezhető lehűlést, sem pedig említésre méltó csapadékot nem fog okozni – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó, szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk. Ebből néhol zápor alakulhat ki, északkeleten az ég is megdörrenhet. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödhet, de egy-egy viharos széllökés sem zárható ki. A várható zivatarok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki:

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, késő este 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.