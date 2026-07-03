Átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését a Tisza-kormány

átvilágítás;Magyar Közlöny;felülvizsgálat;Nemzeti Együttműködési Alap;Tarr Zoltán;

2026-07-03 12:55:00 CEST

Emellett felkérték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter bevonásával tegyen javaslatot a kormány új támogatáspolitikai koncepciójára.

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat.

A határozatban

a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és felülvizsgálatát, amellyel Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg.

Jelezték, hogy a vizsgálatnak az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi vizsgálaton túl mindenképpen ki kell terjednie

a kiírt pályázatok törvényben meghatározott célokkal való összhangjára,

a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak döntési mechanizmusára,

továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára.

Ezen felül felkérték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter bevonásával, a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a kormány új támogatáspolitikai koncepciójára.