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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án

Átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését a Tisza-kormány

Emellett felkérték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter bevonásával tegyen javaslatot a kormány új támogatáspolitikai koncepciójára.

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat.

A határozatban

a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és felülvizsgálatát, amellyel Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg.

Jelezték, hogy a vizsgálatnak az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi vizsgálaton túl mindenképpen ki kell terjednie

  • a kiírt pályázatok törvényben meghatározott célokkal való összhangjára,

  • a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak döntési mechanizmusára,

  • továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára.

Ezen felül felkérték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter bevonásával, a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a kormány új támogatáspolitikai koncepciójára.

Pedig van saját kommunikációs osztálya és informatikai főosztálya.