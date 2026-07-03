Csaknem 2600-ra nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma

földrengés;Venezuela;halálos áldozatok; Delcy Rodríguez;

2026-07-03 13:54:00 CEST

Eltűnt személyekről több mint 38 ezer bejelentés érkezett.

A venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma csaknem kétezerhatszázra emelkedett, több mint 12 ezren sérültek meg és 189 épület dőlt össze – közölte a legújabb adatokat helyi idő szerint csütörtökön Delcy Rodriguez, az ország ideiglenes államfője.

A venezuelai elnök határozottan visszautasította azokat a bírálatokat, hogy kormánya túl lassan reagált az ország északi partvidékét sújtó két földrengés okozta pusztításra, amelyben 2595 ember vesztette életét.

– Olyan mértékű természeti tragédia történt, amilyet soha nem is képzeltünk volna, annak ellenére, hogy tudtuk, hogy lehet földrengés az országunkban

– hangoztatta Rodriguez csütörtökön Caracasban külföldi újságírók előtt megtartott sajtótájékoztatóján, amely az első volt azóta, hogy januárban az Egyesült Államok idén januárban elmozdította az országot 2013 óta vezető Nicolás Maduro elnököt.

– Sem egy, sem két, sem három napot nem vártunk. Nyomban cselekedtünk – hangsúlyozta. Közlése szerint kormánya már a múlt szerdán történt, két egymást követő, 7,2 és 7,5 erősségű földrengéseket követő néhány órában rendkívüli rendelkezéssel léptette életbe a polgári védelmi és vészhelyzeti protokollokat. Hozzátette, hogy La Guaira – a legsúlyosabban érintett part menti állam – szinte minden regionális tisztségviselője életét vesztette a romba dőlt épületekben.

Rodriguez arról is beszámolt, hogy a kutatási és mentési munkák tovább folynak, és

eddig 6462 embert sikerült kimenteni a romok alól.

Egyúttal köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek humanitárius segélyt és mentőszemélyzetet küldtek, és kérte a nemzetközi közösséget, hogy továbbra is támogassa Venezuelát.

A kormány az eltűntekről nem közölt hivatalos adatokat, ám a venezuelai ellenzék által létrehozott weboldalra több mint 38 ezer bejelentés érkezett eltűnt személyekről, akik közül sokakat a romok temettek maguk alá. Rodriguez az eltűntekkel kapcsolatos kérdésre azt a választ adta egy újságírónak, hogy a kormány csak szigorúan ellenőrzött adatokat ad ki. – Nem akarunk spekulálni – jelentette ki.

Az ügyvivő államfő azt is bejelentette, hogy Venezuela a Nemzetközi Valutaalappal együttműködve 200 millió dolláros újjáépítési alapot hoz létre a katasztrófa utáni helyreállítás finanszírozására.