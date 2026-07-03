Megszökött egy hulmán testvérpár a Biodómból

szökés;állatkert;Fővárosi Állat- és Növénykert;biodóm;

2026-07-03 16:44:00 CEST

Azóta biztonságban vannak, a Fővárosi Állatkert azonban a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll szerint járt el, lévén vadállatokról van szó. Emberre alapvetően nem veszélyesek.

Ma délután állatkertünkben rendkívüli eset történt: frissen beköltözött hulmán langur párunk rövid időre elhagyta a számukra kijelölt területet – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert pénteken a Facebook-oldalán.

Az állatkert posztja szerint a hulmán alapvetően nem veszélyes, sőt az ember közelségéhez szokott faj, mivel azonban vadállatról van szó, ilyen helyzetben minden esetben a legszigorúbb biztonsági és állatvédelmi protokoll szerint járnak el.

Mint írták, a szakmai stáb azonnal életbe léptette a vonatkozó eljárásrendet, az érintett épület kiürítették az állatok nyugalma és védelme miatt. A helyzetet 20 percen belül, sérülés nélkül megoldották, majd a ház újranyitott. Az állatok jelenleg biztonságban, gondozói felügyelet mellett, a belső kifutóban vannak a kedden átadott Biodómban. „Láthatóan nem viselte meg őket a kaland” – fűzte hozzá az állatkert.

Az eset körülményeit a beszámolók és a kamerafelvételek alapján részletesen elemzik, és haladéktalanul megteszik a szükséges szakmai lépéseket, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. „A megerősített biztonsági intézkedések előreláthatólag maximum egy hetet vehetnek igénybe, így a testvérpár várhatóan jövő hét végén lesz újra látható” – áll az állatkert közleményében.