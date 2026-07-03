Négy év alatt 4,8 milliárd (!) forintba kerültek Szijjártó Péter magánrepülőgépes útjai, vizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is

Külügyminisztérium;Szijjártó Péter;Velkey György;magánrepülő;

2026-07-03 15:49:00 CEST

A korábbi külügyminiszter és delegációja az előző ciklusban összesen 53 alkalommal bérelt magánrepülőgépet hivatali utakhoz. Volt, hogy úgy béreltek tízmilliókért repülőgépet, hogy végül nem is használták. Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt közölte, hogy a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.

Közel ötmilliárd forintért, több mint félszáz alkalommal bérelt magángépet a hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között – közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Velkey György László bejegyzésében felidézte, hogy a héten már beszámolt a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ös magánrepüléseiről, amelyekre csak tavaly több mint kétmilliárd forint adófizetői pénz ment el. Erre akkor Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált: „Szijjártó Péter mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere és egyben külgazdasági miniszter is volt, aki munkájával rengeteg előnyt, hasznot, befektetést intézett el Magyarország számára. Munkája költségeinek összege az európai sztenderdeknek megfelelő.”

A minisztérium átvilágítása azóta folytatódott, a képviselő pedig újabb részleteket osztott meg Szijjártó Péter magánrepülőútjainak költségéről, ezúttal az egész előző ciklusra vonatkozóan. Tájékoztatása szerint a korábbi tárcavezető 2022 és 2026 között összesen 53 alkalommal bérelt magángépet a hivatali útjaihoz, mindezt 4 865 701 595 forintért.

2022-ben 5 úthoz béreltek magángépet, 296 256 306 forintért.

2023-ban már 13 alkalommal, 850 405 668 forintért.

2024-ben 15 úthoz, és már átlépték az egymilliárdos határt: pontosan 1 520 568 298 forintért.

2025-ben 19 alkalommal, már a kétmilliárdos határt is átlépve, 2 036 759 693 forintért.

2026-ban már csak magángépbérlés volt, de az is 161 711 630 millió forintjába került a magyar adófizetőknek.

„Elképesztő pénzégetés! Ez az összeg Szijjártó Péter kényelme helyett mehetett volna az általuk csak »félkész országnak« nevezett hazánk fellendítésére, a magyar emberek támogatására. Ehelyett az ő értelmezésükben az volt az igazi repülőrajt, hogy Szergej Lavrov jó barátja nemcsak Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Sőt, még Bécsből sem akart csak úgy hazavonatozni, mert onnan is luxusgéppel repült haza” – ismertette Velkey György László.

Azt is írta, hogy bár Szijjártó Péter és társai tavaly tavasszal „kiszórtak” több mint 18 millió forintot arra, hogy még a szomszédos Pozsonyba is magángépet béreljenek, azt végül nem is vették igénybe – ahogy azt a gépet sem, amiért 32 milliót fizettek ki, hogy majd azzal menjenek a Maldív-szigetekre és Libanonba. A repülőgépek sosem indultak el, amivel az államtitkár szerint elégettek több tízmillió forintot a semmire. „A továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgáljuk” – tudatta Velkey György László.