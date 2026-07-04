Forsthoffer Ágnessel lett teljes a rendszerváltás

Magyarország politikai életének egyik legfontosabb pillanata jött el hétfőn, amikor Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés elnökeként megvonta a szót a saját hangjába szerelmes Magyar Péter miniszterelnöktől. Kiderült, hogy lehet nemet mondani a nagyfőnöknek, ha pedig az ország követi Forsthoffer Ágnes példáját, a NER-nek esélye sem lesz a visszatérésre.
A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője, F. Szabó Kata és Bittner Dániel belpolitikai újságíró ezen túl egy új világ körvonalait is felvázolta Batka Zoltán műsorvezetővel: ebben a politika alakítója egyre inkább a meteorológia, vagyis a a pusztító aszály.