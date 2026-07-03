Guller Zoltán bukta ezt is, visszahívták a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságából

menesztés;Guller Zoltán;Magyar Turisztikai Ügynökség;

2026-07-03 22:11:00 CEST

Ő volt az, aki jellemzően egy személyben dönthetett azokról a jellemzően NER-közelben landoló támogatásokról, amelyekkel az Orbán-kormány a Covid miatt padlóra került turizmusba próbált életet lehelni.

Menesztette Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) igazgatósági elnöki és igazgatósági tagi posztjáról Kapitány István – derül ki a Tisza -kormány gazdasági és energetikai miniszterének péntek esti Facebook-posztjából.

Kapitány István döntése azt jelenti, hogy Guller Zoltán gyors egymásutánban a második vezetői tisztségét is bukja. Két napja a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói tisztségéből hívta vissza Kármán András pénzügyminiszter.

Guller Zoltán régi NER-káder, 2016 és 2022 között az MTÜ vezérigazgatója volt, utána avanzsált az igazgatóság elnökévé, hogy aztán 2025. március 5-i hatállyal kinevezzék a Szerencsejáték Zrt. élére is. Ő volt az, aki jellemzően egy személyben dönthetett azokról a jellemzően NER-közelben landoló támogatásokról, amelyekkel az Orbán-kormány a Covid miatt padlóra került turizmusba próbált életet lehelni. Az Orbán-kormány összesen több száz milliárd forint közpénzt szánt a turizmus feltámasztásra.

Arra már a 24 hívja fel a figyelmet, hogy Guller Zoltán a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatójaként havi bruttó ötmillió, az MTÜ igazgatósági elnökeként havi bruttó 2,26 millió forintot keresett.