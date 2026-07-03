Fizetett a Doktor24, megszüntették az ellene indított felszámolási eljárást

Szolgáltatás;Kóka János;tartozás;rendezés;megszüntetés;felszámolási eljárás;Fővárosi Törvényszék;magánegészségügy;

2026-07-03 20:39:00 CEST

Az egészségügyi magánszolgáltató, amelynek alapítója, felügyelőbizottsági elnöke Kóka János egykori SZDSZ-es miniszter, a bíróság szerint kifizette a tartozását.

A Fővárosi Törvényszék visszamenőleges hatállyal megszüntette a felszámolási eljárást a Doktor24 Medicina Zrt. egészségügyi magánszolgáltató ellen, törölte a felszámolás elrendelését, így a cég mentesült a jogkövetkezmények alól – közölték pénteken a cég vezetői. Nyilatkozatuk szerint a benyújtott irataik megfelelően bizonyították, hogy a Doktor24 a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette. Így már az elrendelés időpontjában sem állt fenn fizetésképtelenség, nincs ok a felszámolási eljárás lefolytatására – írták. A bíróság egy nappal korábban azt közölte, hogy minden vonatkozó előírásnak maradéktalanul megfelelt a Doktor24 felszámolási eljárása.

A csütörtöki közlemény még arról szólt, hogy a Doktor24 Medicina Zrt. felszámolására irányuló hitelezői kérelem 2024. május 24-én érkezett a Fővárosi Törvényszékre. A bíróság 2025. január 22-én kelt végzésében megállapította az adós fizetésképtelenségét és főeljárásban elrendelte az adós felszámolását. E végzéssel szemben az adós fellebbezést terjesztett elő. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2026. április 29-én kelt végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta, határozatát az arra törvényben előírt 30 napos határidőben, 2026. május 27-én írásba foglalta - az iratok 2026. május 28-án érkeztek vissza a Fővárosi Törvényszékre.

Ezzel szemben a bíróság pénteken már azt közölte, hogy új körülmény alapján hatályon kívül helyezte a Doktor24 Medicina Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint adós fizetésképtelenségét megállapító és az adós felszámolását főeljárásban megszüntető végzését. Az adós 2026. július 2-án igazolási kérelmet terjesztett elő, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2026. július 3-án érkeztetett. Az igazolási kérelmet azért az eljárás ezen szakaszában nyújtotta be az adós, mert csak 2026. június 29-én szerzett tudomást a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon meghozott döntéséről. A Doktor24 kedden közölte , hogy jogerős felszámolási végzés lépett életbe ellenük. A vita egy évekkel ezelőtti, mintegy 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, a felszámolás elrendeléséhez szerintük súlyos eljárási szabálytalanságok vezettek.

Kóka János a Gyurcsány-kormányok egykori SZDSZ-es gazdasági, és alig két hétig egészségügyi minisztere, a Doktor 24 alapítója, jelenleg felügyelőbizottsági elnöke, Facebook-oldalán köszönte meg ismert és híres embereknek, közöttük Krasznahorkai László Nobel-díjas írónak, hogy kiálltak a cég mellett. – A Doktor24 Csoport 1200 dolgozója nevében is köszönöm azt a példátlan mértékü támogatást, amit kaptunk tőletek. A páciensektől, partnerektől, barátoktól kapott sokszázezer pozitív üzenet, poszt, like, beszélgetés tartotta bennünk a lelket a pokol 100 órájában – írta az fb-elnök.