Heti abszurd;

Heti abszurd: Tévémicimaci és az Örkényuralom

A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozhassa a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon. Végre kimondatott. Végre megtört a turáni átok is talán. 

Végre hátradőlhetünk, a magyar demokrácia kint van a vízből a következő ezer évre (a globális klímatagadó patrióta szárazságpolitika eredménye nagyon is garantált). Ízlelgessük, öblögessük, gargarizáljuk a mondatot, akár egy Tévémicimaci Balázs: a Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozhassa a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon. Hát, mit is mondhatnánk.

Tényleg meg vagyunk mentve, de könyörtelenül. Ha akarnánk se tudnánk ezek után választási autokráciába süllyedni, mert a Fidesz résen van, áll a vártán, akár egy felcsúti cövek. 

Szűköl minden emberijog-sértés miatt (bár az jogsértést erősen súlyozza, Sulyokozza.)

Azt ugyan nem teljesen értjük, hogy ha a Fidesz most mindent képes megtenni a politikai véleménynyilvánítás szabadságáért, akkor kormányon miért csinálta az ellenkezőjét. Ha ugyan a semmit sem csinálás a mindent csinálás ellentéte. Miután azonban a Fidesz minden erejével, minden idegszálával, minden energiájával, minden törvényével, minden lopásával, minden propagandisztikus megszólalásával gyilkolta a politikai véleménynyilvánítás szabadságát, mégis inkább a legyilkolás lehet az ellentéte a minden-csinálásnak.

Nem igazán világos az sem, hogy a ciklusokon átívelő színtiszta fideszes Médiatanács mitől lett volna kiállás a politikai véleménynyilvánítás szabadsága mellett. Ahogy az sem tűnik annak, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét nem voltak képesek két éven keresztül behívni a köztévébe. Ezért viszont valóban képesek voltak mindent megtenni. Minden álló nap nem hívták, kitartóan és rendületlenül. És amikor éppen nem hívták az ellenzék aktuális vezetőjét, azzal a lendülettel neki is ugrottak a nem hívott politikus torkának (Császár Attila oknyomozását egyszer még tanítani fogják mint kerülendő attitűdöt), mert veszélyt jelentett a Fidesz hatalmára. A Fidesz jó, tehát az Ellenzék csak rossz lehet, gondolta Micitévémaci. Emlékezzünk egyperces döbbent csenddel a Karácsony Gergelyt texasi láncfűrészesként kettékérdező műsorvezetőnőre, Mészáros Katára, aki hajszálpontosan annyira volt kiegyensúlyozott, mint a Magyar Péterrel interjúzó bájos korrektség, Csete Beáta, vagy aki ugyancsak Magyart a Kossuth rádióban faggatta röviddel előtte, Kakuk L. Tamás. Ezekből a jóemberekből valósággal sütött az óriási kognitív disszonancia (11,23 Gajdics): ha ennyire nyilvánvalóan és gyalázatosan kormánypártiak voltak, akkor Magyar Péter nyilvánvalóan lótetű/poloska lehetett csak, de főleg feleségverő, magyarok-pénzét-ukránoknak-adó, az unokákat-egyesével-frontra-küldő, és hát szabadidejében óvodás­átműtő kisiparos.

Mindezen azonban már túl vagyunk. A közmédiában az egypártpolitikától határozottan távolabb lépő, és a Fidesz egyszínű és leuralt pályájához képest mindenképpen kiegyensúlyozottabb közmédia-irányítás jön létre. De a Fidesz nem pihen, és főleg nem alszik.

Miután a közmédia két új nonprofit társaságának ideiglenes vezetésével egy ügyvédet bíztak meg, a gigantikus tökű Havasi szóvivő azonnal leszögezte (afrikai fecskék, szevasztök): a „magyarpéteri önkény” a sajtó- és véleményszabadságot is utolérte (Örkény, vigyázz!), merthogy tiszás ügyvédi invázió van, jól fizető pozíciókba kizárólag tiszásokat tesznek. 

És mi tulajdonképpen örülünk a Fidesz reakcióinak. Egyrészt a fideszes őszinteségre Kr. u. 1456 óta semmi esély: aki ciklusokat áthazudott, nem most fog őszinteségi rohamot kapni, a kihallgatás előtt. Másrészt amíg a fideszes reflexek semmit nem változnak, addig az egypárt népszerűsége masszívan zuhan a semmibe, és ez garancia arra, hogy kétszáz méter mélyre temesse őket a kollektív emlékezet.

És most néhány szót a magyarpéteri önkényről. Célszerű először is a fogalmakat tisztáznunk, mert ha a szeleburdi, pszeudodebil nemzetipolitikus-nyelvet használjuk, akkor semmire sem megyünk. Így tesz az igazságszolgáltatás is, nézi-nézegeti a törvényhelyeket. Nézi a fogalmakat. Úgymint: spájszer, rablókulcs, mackó (nem a csacsi, öreg medve), halmazat, rigli, nyereségvágy, vádalku, közpénz jelleg. És nincs mese, a fogalmakból nem enged. Ezért könnyen azt találhatja (Polt úr után 2026-ban), hogy az Orbán-kormány a Barátság vezeték leállása miatti vélt zsarolást akarta megtorolni az ukrán pénzszállító lefogásával és a megannyi sanyargatással. Sanyargatás, istenem, micsoda szó! Már-már szép találat a NER kontextusában: hogy megörülhetett a kis O. V. is, amikor hatévesen először meglátta az ebben rejlő lehetőséget! A megtorlás, az ukrán lépés rosszhiszeműségét valószínűsítő orbáni vélelem mint olyan számos nyilatkozatból kitetszik, csak össze kell rakni a mozaikokat. És most már nem kell totális debilitásban utaznia szegény ügyészségnek, gondolkodhat és nyomozhat is akár, hogy a főkolomposból gyanúsított legyen, és ha beigazolódik a gyanú, akkor vádlott és elítélt, szépen sorban.

Bár őszintén szólva kicsit sajnáljuk, hogy a magyarok tizenhat (plusz iksz) évének elrablása önmagában nem büntetőjogi kategória. Hogy ennek az egésznek, amit kormányzás ürügyén műveltek (vö. országsanyargatás), nem evidencia a büntetési tétele, iksz év, szigorított. Uniós források nem hazahozatala általi kórházi fertőzés során bekövetkező halál, tízezer rendbeli. Dopeman és Tóth Gabi (hol a művészünk) ideológiai megfontolású támogatásával elkövetett ízlésficamítás és közízléssértés, öt év felfüggesztett. Vidnyánszky Attila országra szabadításával elkövetett valóságos közbotrány, mellékbűncselekmény: egy valaha tehetséges beregszászi rendező megölése kinevezéshalmozás eszközével.

És akkor mi történik: kiderül, hogy Szijjártó miniszter, aki egy külön bejáratú IBUSZ-irodának nézte a külügyi tárcát, csak a tavalyi évben 19 darab utazás során 2 milliárd 36 millió 759 ezer 693 forintot bírt elkölteni a bizonytalan kimenetelű kapcsolatépítésre. Uniós kapcsolat szétcseszve, és a keleti kapcsolatnak is a hálátlan végén. A végén mégis mi szoptuk meg, de legalább nagyon drágán. Mire mit mond a Fidesz? Szijjártó Péter mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere volt. Ezt mondja. Alig várjuk, hogy lássuk a tisztelt bíróság arcát, amikor valóságiszonyos közleményekben magyarázzák a bukóra áll bizonyítványt.

És a végére egy kérdés a Tisza helyreállítási műveletét megvilágítandó: ha a Fidesz jelentősen túltolta azt a bizonyos biciklit, akkor a bicikli visszatolását túl lehet-e tolni? 

Élő magyar nem látott még ilyet, válasz sincs rá. De figyelünk a biciklire. És végre képes lesz a figyelemre a közmédia is a kognitívdisszonancia-repesztő estimese-mondás helyett.

Egy egész folyosót „foglal be” Nyíri Orsolya színpompás installációja a Magyar Nemzeti Galéria legfelső emeletén. A nagy méretű, vásznakra festett képeken hosszú lábú és karú figurák táncolnak önfeledten vagy éppen siránkoznak az őket ért sérelmeken. Az alkotás magát az életet vagy életutat akarja ábrázolni annak örömeivel és keserűségével.