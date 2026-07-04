Itt van a futball-vb nyolcaddöntőjének a programja, és további menetrendje

nyolcaddöntő;menetrend;párosítás;futball-vb 2026;

2026-07-04 15:13:00 CEST

Még két hétig élvezhetjük a futball élvonalát az amerikai földrészről. Közép-európai idő szerint szombat reggelre kialakult a 2026-os labdarúgó világbajnokság 16-os mezőnye.

Magyarországon szombat este héttől megkezdődnek a világbajnokság nyolcaddöntőjének a mérkőzései. Elsőként Kanada és Marokkó csap össze, hogy kiderüljön melyik válogatott juthat be a legjobb nyolc közé. A világon szinte mindenütt a legnagyobb figyelemmel kísért sportesemény ezen szakasza – még mexikói és kanadai helyszínekkel is – kedden zárul a Svájc-Kolumbia mérkőzéssel, azután már csak az Egyesült Államok városainak stadionjaiban folytatódnak a párharcok a negyed-, majd az elődöntőkkel, és végül július 19-én vasárnap a New York-i döntővel.

A 2026-os labdarúgó világbajnokság nyolcaddöntője:

július 4., szombat

Kanada-Marokkó, Houston 19.00 (1.)

Paraguay-Franciaország, Philadelphia 23.00 (2.)

július 5., vasárnap

Brazília-Norvégia, New York 22.00 (3.)

július 6., hétfő

Mexikó-Anglia, Mexikóváros 2.00 (4.)

Portugália-Spanyolország, Dallas 21.00 (5.)

július 7., kedd

Egyesült Államok-Belgium, Seattle 2.00 (6.)

Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00 (7.)

Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00 (8.)

Negyeddöntő:

július 9., csütörtök

Paraguay/Franciaország - Kanada/Marokkó, Boston 22.00 (1.)

július 10., péntek

Portugália/Spanyolország - Egyesült Államok/Belgium, Los Angeles 21.00 (2.)

július 11., szombat

Brazília/Norvégia - Mexikó/Anglia, Miami 23.00 (3.)

július 12., vasárnap

Argentína/Egyiptom - Svájc/Kolumbia, Kansas City 3.00 (4.)

Elődöntő:

július 14., kedd

1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00

július 15., szerda

3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00

Bronzmérkőzés:

július 18., szombat

az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

Döntő:

július 19., vasárnap

az elődöntők győztesei, New York 21.00