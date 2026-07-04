Itt van a futball-vb nyolcaddöntőjének a programja, és további menetrendje

Magyarországon szombat este héttől megkezdődnek a világbajnokság nyolcaddöntőjének a mérkőzései. Elsőként Kanada és Marokkó csap össze, hogy kiderüljön melyik válogatott juthat be a legjobb nyolc közé. A világon szinte mindenütt a legnagyobb figyelemmel kísért sportesemény ezen szakasza – még mexikói és kanadai helyszínekkel is – kedden zárul a Svájc-Kolumbia mérkőzéssel, azután már csak az Egyesült Államok városainak stadionjaiban folytatódnak a párharcok a negyed-, majd az elődöntőkkel, és végül július 19-én vasárnap a New York-i döntővel.
A 2026-os labdarúgó világbajnokság nyolcaddöntője:
július 4., szombat
Kanada-Marokkó, Houston 19.00 (1.)
Paraguay-Franciaország, Philadelphia 23.00 (2.)
július 5., vasárnap
Brazília-Norvégia, New York 22.00 (3.)
július 6., hétfő
Mexikó-Anglia, Mexikóváros 2.00 (4.)
Portugália-Spanyolország, Dallas 21.00 (5.)
július 7., kedd
Egyesült Államok-Belgium, Seattle 2.00 (6.)
Argentína-Egyiptom, Atlanta 18.00 (7.)
Svájc-Kolumbia, Vancouver 22.00 (8.)Kolumbia–Ghána 1-0, megvan a futball-világbajnokság nyolcaddöntőjének a teljes mezőnye
Negyeddöntő:
július 9., csütörtök
Paraguay/Franciaország - Kanada/Marokkó, Boston 22.00 (1.)
július 10., péntek
Portugália/Spanyolország - Egyesült Államok/Belgium, Los Angeles 21.00 (2.)
július 11., szombat
Brazília/Norvégia - Mexikó/Anglia, Miami 23.00 (3.)
július 12., vasárnap
Argentína/Egyiptom - Svájc/Kolumbia, Kansas City 3.00 (4.)Csak a hosszabbításban győzött Argentína, a Zöld-foki Köztársaság eléggé megizzasztotta a címvédőt
Elődöntő:
július 14., kedd
1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00
július 15., szerda
3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00
Bronzmérkőzés:
július 18., szombat
az elődöntők vesztesei, Miami 23.00
Döntő:
július 19., vasárnap
az elődöntők győztesei, New York 21.00Legyőzte Ausztráliát, nyolcaddöntőbe jutott az egyiptomi futballválogatott