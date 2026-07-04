Magyar Péter a mai napon a kormány nevében benyújtja az Alaptörvény 17. módosítását

„A mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását” – jelentette be Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalán. A miniszterelnök azt ígérte, a részletekről ma 16 órakor ad tájékoztatást.
Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón csütörtökön azt közölte, rövidesen – a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején – az Országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata. Kitért arra is, hogy a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket.Alaptörvény-módosítás: a társadalmi egyeztetés lezárult, már a véleményeket értékelik