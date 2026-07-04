alaptörvény;Alaptörvény-módosítás;Magyar Péter;Tisza-kormány;

Magyar Péter az alaptörvénnyel – mindenkinek joga és kötelessége fellépni a kizárólagos hatalomgyakorlás ellen

Magyar Péter a mai napon a kormány nevében benyújtja az Alaptörvény 17. módosítását

A miniszterelnök a részletekről ígérete szerint szombat délután fog beszámolni.

„A mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását” – jelentette be Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalán. A miniszterelnök azt ígérte, a részletekről ma 16 órakor ad tájékoztatást. 

Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón csütörtökön azt közölte, rövidesen – a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején – az Országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata. Kitért arra is, hogy a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a leszerelt megyenévtáblák már nincsenek meg, az újak gyártása pedig közel 50 millió forintba kerülhet.