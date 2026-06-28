Alaptörvény-módosítás: a társadalmi egyeztetés lezárult, már a véleményeket értékelik

Lezárult az Alaptörvény-módosítással kapcsolatos társadalmi egyeztetés – vette észre a 24.hu.
Magyar Péter még hétfőn jelentette be az Alaptörvény 17. módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a 70 év feletti alkotmánybírók nyugdíjazását, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását.
A véleményeket szombatig lehetett beküldeni, és immár azokat értékelik.
A portál felidézi, a kormányfő által bejelentett Tisztítótűz akció másik fontos eleme a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozása, ennek a társadalmi egyeztetését két napig még véleményezik.Elkészült a felmérés, még a fideszesek negyede is támogatja a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását„A nagy többség elvárja Magyar Pétertől, hogy mutassa meg, végre egyszer a magyar történelemben következménye lesz a bűnöknek”Sulyok Tamás egyelőre nem kommentál, de óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától