Alaptörvény-módosítás: a társadalmi egyeztetés lezárult, már a véleményeket értékelik

alaptörvény;Alaptörvény-módosítás;társadalmi egyeztetés;Sulyok Tamás;

2026-06-28 11:21:00 CEST

Ezeket szombatig lehetett beküldeni.

Lezárult az Alaptörvény-módosítással kapcsolatos társadalmi egyeztetés – vette észre a 24.hu.

Magyar Péter még hétfőn jelentette be az Alaptörvény 17. módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a 70 év feletti alkotmánybírók nyugdíjazását, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását.

A véleményeket szombatig lehetett beküldeni, és immár azokat értékelik.

A portál felidézi, a kormányfő által bejelentett Tisztítótűz akció másik fontos eleme a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozása, ennek a társadalmi egyeztetését két napig még véleményezik.