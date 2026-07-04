Nem lehet újra felhasználni a régi megyenévtáblákat

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2026-07-04 14:07:00 CEST

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a leszerelt megyenévtáblák már nincsenek meg, az újak gyártása pedig közel 50 millió forintba kerülhet.

Már nincsenek meg a régi, 2023-ban leszerelt megyenévtáblák – árulta el az RTL Híradónak a Magyar Közút.

A csatorna híradója azután érdeklődött, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: a vármegyéket ismét megyéknek, a főispánokat pedig újra kormánymegbízottnak nevezik majd, és ehhez újra felhasználnák a régi táblákat.

A Magyar Közút szerint azonban ezek már nincsenek meg – pontosabban megvannak, csak átalakultak. Azt közölték, hogy átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat, vagyis biztosan új táblákra lesz szükség. A közútkezelő vállalatnak összesen 589 darab ilyen megyehatárt jelző táblája van, becsléseik szerint az újak gyártása közel 50 millió forint lenne.

A 2023. január elsejével életbe lépett névváltáskor a megyehatártáblák cseréje 36 millió, a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása több mint 16 millió forintba került, ezen kívül az érintett középületek tábláit, és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni.

A megyék vármegyékre történő átnevezését az Országgyűlés fideszes többsége az Alaptörvény 11. módosításával, 2022 nyarán szavazta meg, a kormánymegbízottakat pedig főispánokká keresztelték át. Az erről szóló törvénymódosítás indoklásában az szerepelt, hogy „a vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti”.

Magyar Péter úgy fogalmazott, „a 21. században nem földesurakra, főispánokra, oligarchákra, hanem egy modern európai államra van szükség”, és ehhez nemcsak az Alaptörvényt kell majd módosítani, hanem több száz jogszabályt, és a hivatalos táblákat is le kell cserélni. „Reméljük, hogy nem lopták el a régi táblákat” – fűzte hozzá a héten kormányfő.

Magyarországon 1950-ig léteztek vármegyék a közigazgatásban. A kormányváltás után, május végén az egyik kormányszóvivői sajtótájékoztatón kérdésre elhangzott, hogy a vármegyék átnevezése sima megyékre biztosan meg fog történni, konkrét időpontot azonban egyelőre nem osztottak meg, ahogy azt sem, milyen költségekkel járna a korábbi állapot visszaállítása.