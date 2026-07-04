Kimi Antonellié a pole pozíció Silverstone-ban

A világbajnoki összetettben élen álló Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérő edzését Silverstone-ban, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez az ötödik pole pozíciója.
Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat.
A vb-címvédő Lando Norris (McLaren) a hatodik rajthelyet foglalhatja el, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) a hetedik kockából indul majd a vasárnapi futamon.
A teljes rajtsorrend:
1. sor: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
2. sor: Lewis Hamilton (brit, Ferrari), George Russell (brit, Mercedes)
3. sor: Isack Hadjar (francia, Red Bull), Lando Norris (brit, McLaren)
4. sor: Max Verstappen (holland, Red Bull), Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
5. sor: Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls), Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
6. sor: Gabriel Bortoleto (brazil, Audi), Pierre Gasly (francia, Alpine)
7. sor: Nico Hülkenberg (német, Audi), Oliver Bearman (brit, Haas)
8. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
9. sor: Esteban Ocon (francia, Haas), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
10. sor: Franco Colapinto (argentin, Alpine), Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
11. sor: Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Az 52 körös Brit Nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik.