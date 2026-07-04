F1: két évtized után újra nő a volánnál

Amikor a Formula-1 visszatér Silverstone-ba, az mindig különleges pillanat. Az angliai katonai repülőtérről indult útjára a világ első számú autóverseny-sorozata, mindemellett pedig ez az egyik leggyorsabb helyszín, döbbenetesen tempós kanyarokkal, ráadásul sosem lehet tudni, hogy milyen lesz a vasárnapi futamon az időjárás. Ezúttal azonban még inkább rendkívüli a Grand Prix: a tegnapi első szabadedzésen 22 év után szerepelt újra női pilóta a mezőnyben!