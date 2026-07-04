A Mercedes olasz pilótája Forma-1-es karrierjének kezdete óta ötödik alkalommal indulhat majd a vasárnapi futamon az első rajtkockából.
A Mercedes brit versenyzőjének két és fél évet kellett várnia egy újabb vb-diadalra. A második és harmadik helyre Max Verstappen, a Red Bull holland, és Lando Norris, a McLaren pilótája futott be.
A Red Bull kétszeres világbajnoka nyerte a Brit Nagydíjat. A hazai közönség Lando Norris második és Lewis Hamilton harmadik helyének örülhetett.
Brutális balesettel indult a Brit Nagydíj, a kínai Csou Kuan-jü csodával határos módon úszta meg, a káoszfutamot végül a Carlos Sainz nyerte.
Csou Kuan-jü, az Alfa Romeo kínai versenyzője hatalmasat bukott, versenyautója fejjel lefelé repült ki a bukótérbe az első kanyarban.
A Red Bull pénteki első gyakorlást is megnyerő holland pilótája egyedüliként autózott másfél percen belül.
A Red Bull holland versenyzője gumitaktikájának köszönhetően megelőzte a mercedeses riválisait.
A Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es 70. évforduló Nagydíja szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.
A Magyar Nagydíj előtti héten a Sauber kivételével két napra a hétvégi brit futam helyszínén, Silverstone-ban maradtak a Forma-1-es csapatok az idény utolsó kollektív tesztjén. A jelenlegi mezőnyt heten képviselték a gyakorláson, ahol több ifjú titán az első kilométereit teljesítette F1-es autóval.
Klasszikus helyszínen, Silverstone-ban a Brit Nagydíjjal folytatódik a Forma-1-es világbajnokság a hétvégén. Az erőviszonyok ismeretében a futam legfőbb kérdése talán nem is az, hogy Nico Rosberg vagy Lewis Hamilton elsőségével zárul-e a hétvége, sokkal inkább az, hogy az egymással viaskodó csapattársak újra összeakadnak-e.
Az idei Forma-1-es versenynaptár kilencedik helyszínére, a brit Silverstone-ba látogat a mezőny, ahol a legutóbbi két szezonban Mercedes-siker született. Közeledve a nyári szünethez kezd beindulni a találgatás a pilóták jövőjéről, közülük is a finn "Jégember", Kimi Räikkönen sorsa szolgáltatja a legjobb vitatémát.
Amikor a Formula-1 visszatér Silverstone-ba, az mindig különleges pillanat. Az angliai katonai repülőtérről indult útjára a világ első számú autóverseny-sorozata, mindemellett pedig ez az egyik leggyorsabb helyszín, döbbenetesen tempós kanyarokkal, ráadásul sosem lehet tudni, hogy milyen lesz a vasárnapi futamon az időjárás. Ezúttal azonban még inkább rendkívüli a Grand Prix: a tegnapi első szabadedzésen 22 év után szerepelt újra női pilóta a mezőnyben!