Jürgen Klopp lenne német szövetségi kapitány, de szerinte nem a személycsere a legfőbb probléma

Németország;lemondás;szövetségi kapitány;tárgyalások;kiesés;Jürgen Klopp;Julian Nagelsmann;futball-vb 2026;

2026-07-04 16:00:00 CEST

A Liverpool korábbi legendás edzője intenzív tárgyalásokat tart szükségesnek a német labdarúgó szövetséggel azután. A válogatott kiesése után az eddigi kapitány, Julian Nagelsmann pénteken jelentette be a távozását.

Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztját. Az pénteken dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség (DFB) megerősítette, hogy a kiszemelt utód Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves Klopp – aki a vb alatt szakkommentátorként dolgozik – elmondta: időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek.

A Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi edzője már korábban is esélyes volt német szövetségi kapitánynak, ám 2024-es liverpooli távozását követően nem vállalt edzői munkát, jelenleg pedig a salzburgi székhelyű Red Bull globális futballcsoportjának vezetője. Klopp rendkívüli edzőnek nevezte Nagelsmannt, és megjegyezte: a helyzet egészen másképp alakult volna, ha Németország nem kap ki Paraguaytól a 32 között. – De most ez a helyzet. Julian lemondott, a DFB pedig utódot keres. A döntés-előkészítés részeként megkerestek engem is. Mostanra teljesen feltöltődtem, úgyhogy készen állok – mondta.

Jürgen Klopp hozzátette, már egyeztetett a Red Bullnál dolgozó főnökével, Oliver Mintzlaff-fal, és igyekeznek megtalálni a megfelelő megoldást. Klopp szerződése elvileg 2029-ig szól a Red Bullhoz. – Ideális esetben egy ilyen helyzet végén csak nyertesek vannak. Egyszerűen azt mondjuk: rendben, a Red Bullnak úgy kell kijönnie ebből, hogy a hírneve sértetlen maradjon – fogalmazott a minden jel szerint mégis a leendő német szövetségi kapitány.

A négyszeres világbajnok német válogatott hétfőn meglepetésre a 32 között 11-esekkel búcsúzott Paraguayjal szemben, Nagelsmann akkor még kizárta, hogy a lemondana. Pénteken azonban a DFB jelentette be, hogy Julian Nagelsmann távozik a posztjáról, és már akkor jelezték, hogy Jürgen Kloppot szeretnék megnyerni utódjának. Németországnak egyébként a 2018-as és 2022-es vb-n még a csoportból sem sikerült továbbjutnia. Válogatottjuk következő mérkőzése szeptember 24-én lesz a Nemzetek Ligájában Hollandia ellen.