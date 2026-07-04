Több mint 30 ezren tüntettek Erfurtban a szélsőjobboldali AfD kongresszusa előtt

Németország;szélsőjobb;tüntetés;AfD;

2026-07-04 21:59:00 CEST

A közelgő választásokon az AfD először kerülhet hatalomra egy német szövetségi tartományban.

Több tízezer ember vonult utcára szombaton Erfurtban, hogy tiltakozzon a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ellen, és utakat zárjon le a párt éves kongresszusa előtt; a közelgő tartományi választásokon ugyanis az AfD először kerülhet hatalomra egy német szövetségi tartományban.

A szakszervezetek, civil szervezetek és baloldali pártok tüntetői miatt a hatóságok jelentős erőket vezényelt az AfD kétnapos kongresszusának biztosítására.

A rohamrendőrök felügyelete mellett a tüntetők ülőblokádokkal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. Hatósági becslések szerint mintegy 15 ezer ember vett részt a keletnémet városban és környékén tartott demonstrációkon, a Deutsche Welle több mint 30 ezer tüntetőről írt. – Világossá akarjuk tenni: egyszerűen nem fogadjuk el, hogy a fasizmus ismét teret nyer Németországban – mondta Georg Becker, az Ellenállás nevű AfD-ellenes ernyőszervezet szóvivője. Georg Maier türingiai tartományi belügyminiszter a maga részéről azzal nyugtázta az egészet, hogy a demonstrációk nagyrészt incidens nélkül zajlottak. színes és hangos volt az egész- elégedettek lehetünk – mondta a szociáldemokrata politikus. (2024-ben Türingiában az AfD már nyert tartományi választást, de ellenzékbe szorították.)

A kongresszust, amelyen várhatóan újraválasztják a társelnököket, Alice Weidelt és Tino Chrupallát, a keletnémet Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományi választás előtt rendezik. Az AfD abban bízik, hogy a két megméretésen olyan eredményeket érnek el, amely utat nyit előtte az országos szintű siker előtt.

A több mint egy évtizede alapított AfD a nacionalista retorika, a szigorúbb bevándorlási politika követelése és az egymást követő kormányokkal, valamint az évek óta tartó gazdasági stagnálással elégedetlen választók megszólítása révén a közvélemény-kutatások szerint egyértelmű előnyre tett szert Friedrich Merz kancellár konzervatív pártszövetségével szemben.

Az AfD ellenzői azzal vádolják a pártot, hogy olyan rasszista politikát és szemléletet képvisel, amely összeegyeztethetetlen Németország demokratikus értékeivel, és veszélyt jelent az ország alkotmányos rendjére. A hagyományos pártok kizárták az együttműködést az AfD-vel, hogy elszigeteljék azt és megakadályozzák kormányzati pozícióba kerülését.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az AfD támogatottsága eléri a 29 százalékot, míg Merz-féle CDU/CSU pártszövetsége körülbelül 22 százalékon áll. A párt az év elején Nyugat-Németország két tartományi választásán is jelentős előretörést ért el.

Szász-Anhaltban, ahol a legutóbbi felmérés az AfD-t 41, a kereszténydemokratákat pedig 23 százalékon mérte, a párt egyértelmű győzelemre törekszik. Emellett arra is esélyt lát, hogy Mecklenburg-Elő-Pomerániában is a legnagyobb párttá váljon.