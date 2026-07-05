Egy tizenegyes elég volt, Paraguay legyőzésével Franciaország is a negyeddöntőbe jutott a futball-világbajnokságon

labdarúgás;Franciaország;Paraguay;futball-vb 2026;

2026-07-05 07:29:00 CEST

Kylian Mbappé megszerezte 19. világbajnoki gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örökrangsort vezető Lionel Messit.

A legutóbbi világbajnokságon ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság philadelphiai nyolcaddöntőjében.

Kylian Mbappé megszerezte 19. vb-gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örökrangsort vezető Lionel Messit. A tornán már hétszer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságon, de a négyszeres győztes németek kiejtése ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a nyolc közé jutott.

Paraguay öt védővel állt fel, ráadásul a négy középpályása is mélyen visszahúzódott, egészen a saját tizenhatosa előteréig, így alaposan lecsökkentette a szabad területet a franciák előtt. A dél-amerikai együttes jóformán feladta a támadások lehetőségét, és inkább az ellenfél játékát próbálta elrontani. Mindeközben Didier Deschamps szövetségi kapitány csapata a széleken próbált a védelem mögé kerülni, de a beadások a már említett védekezés miatt nem vezettek eredményre. Olyannyira, hogy a szünetig a mezőnyfölény ellenére a franciák egyetlen helyzetet sem alakítottak ki, ráadásul az ellenfél kellemetlen játékstílusa frusztrációt váltott ki belőlük, és a futball helyett többet foglalkoztak a paraguayiak szabálytalanságaival.

A második félidő elején az addigi legnagyobb lehetőség adódott az európai együttes előtt, a kapus Mike Maignan indításából Kylian Mbappé egyedül törhetett kapura, de a labdát képtelen volt levenni, így a védője utolérte és szögletre mentett. Később Manu Koné távoli lövésénél Orlando Gill a léc alól ütötte ki a labdát. A 70. percben aztán a csereként beálló Désiré Doué három paraguayi védőt is kicselezett a tizenhatoson belül, majd a negyedik, Diego Gómez buktatta. A játékvezető a VAR-ellenőrzés után tizenegyest ítélt a franciáknak, a büntetőt Kylian Mbappé végezte el, és a bal alsó sarokba rúgta a labdát (1-0). Neki ez volt a 19. világbajnoki gólja.

A hátrányba került dél-amerikaiak feladták a kizárólag a védekezésre koncentráló futballjukat, de folyamatos játék továbbra sem alakult ki, mert rengeteg könyöklés, lökés, alattomos belépő miatt kellett szabadrúgást ítélnie a játékvezetőnek. Mindent elárult a játékról, hogy Paraguay a 90. percben veszélyeztetett először.

A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön - közép-európai idő szerint - 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Franciaország-Paraguay 1-0 (0-0)

Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző, v.: Ilgiz Tantashev (üzbég)

Gólszerző: Mbappé (70., 11-esből)

Sárga lap: Barcola (19.), M. Koné (81.), Olise (97.)

Franciaország

Maignan - Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne - Rabiot, M. Koné - Dembélé (Cherki, 84.), Olise, Barcola (D. Doué, 61.) - Mbappé

Paraguay

Gill - J. Cáceres, G. Gómez (Maurício, 71.), Alderete (Canale, 58.), Velázquez, J. Alonso - Almirón (Ávalos, 71.), D. Gómez, Cubas, Galarza - Enciso (Caballero, 61.)