Trump a kommunizmus térnyerésével riogatott függetlenség napi beszédében

Egyesült Államok;Donald Trump;Függetlenség Napja;

2026-07-05 09:00:00 CEST

Az időjárás alaposan bekavart a rendezvény lebonyolításába, a helyszínen 39 fok volt.

Új választási korlátozások elfogadására szólította fel a kongresszust Donald Trump július 4-i beszédében, amelyet az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott washingtoni National Mallon - írja beszámolójában a CNBC.

Az amerikai elnök csaknem kétórás, vihar miatti késés után lépett színpadra. A beszédben hazafias üzeneteket, történelmi amerikai teljesítményeket és saját kormányzati eredményeit idézte fel, de közben egyértelműen politikai témákat is szóba hozott. A kongresszustól olyan törvény elfogadását kérte, amely korlátozná a levélszavazást, és állampolgársági igazolást írna elő a választói regisztrációhoz.

Donald Trump azt is mondta, hogy „eltörölte” Irán haderejét, és a kommunizmus térnyerésétől óvott. A fenyegetésről úgy fogalmazott: „olyan, mint a rák”, amelyet szerinte gyorsan ki kell metszeni. Az elnök korábban többször nevezett kommunistának baloldali demokrata jelölteket, akik korábban több előválasztást is megnyertek, de szombaton erre nem tett közvetlenül utalást.

Az eseményen a résztvevőknek órákat kellett várniuk hogy bejussanak a rendezvényre, miközben a hőmérséklet elérte a 39 fokot. A térségben a hőhullám miatt több felvonulást és rendezvényt lemondtak, majd a közeledő zivatarok miatt a hatóságok ideiglenesen kiürítették a területet. Donald Trump korábban azt mondta, hosszú beszédet tart majd, ehhez képest a felszólalás kevesebb mint 40 percig tartott.