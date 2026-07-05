"A népet nem lehet elhallgattatni" - Tüntetett az ellenzék a szabadságért

Függetlenség Napja címmel szervezett demonstrációt délután 4 órára az ellenzék a budapesti Szabad Sajtó útjára. A tüntetésen a elsősorban a sajtószabadságért, a kormányközeli körök vidéki médiavásárlásai, de a civil szervezetek megbélyegzése és a kormány oktatáspolitikája ellen is tiltakoztak.