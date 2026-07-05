Az időjárás alaposan bekavart a rendezvény lebonyolításába, a helyszínen 39 fok volt.
A közép-amerikai ország vezetője érdekes listát állított össze jövő hétre.
Volodimir Zelenszkij beszédet intézett az ukrán néphez a függetlenség napja alkalmából, miközben éppen ma fél éve, hogy megkezdődött az Ukrajna elleni orosz invázió. Lukasenka belarusz elnök is üdvözölte az ukrán népet.
Az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége figyelmeztet, nagyobb a lehetősége az orosz támadásoknak az ukrán függetlenség napja, augusztus 24. környékén.
Legalább hat ember meghalt, 31 megsebesült.
A tomboló járvány miatti tiltás ellenére megtartott menetek után többen petárdázni kezdtek, az összecsapásokban rendőrök is megsérültek.
Bandaleszámolás állhatott a háttérben, a támadók a tömegbe vegyülve menekülhettek el.
A magyar miniszterelnök az amerikai nagykövetség függetlenség napi ünnepségén vett részt a Budapest Kongresszusi Központban, ahol a Paul Anka adott különleges koncertet.
Függetlenség Napja címmel szervezett demonstrációt délután 4 órára az ellenzék a budapesti Szabad Sajtó útjára. A tüntetésen a elsősorban a sajtószabadságért, a kormányközeli körök vidéki médiavásárlásai, de a civil szervezetek megbélyegzése és a kormány oktatáspolitikája ellen is tiltakoztak.
Látványos molinókkal ismertette Szigetvári Viktor, az Együtt választmányának elnöke az augusztus 20-i Függetlenség napja nevű ellenzéki tüntetés részleteit.
Erősítsük meg elkötelezettségünket a közösen vallott értékek mellett – hangsúlyozta tegnap Colleen Bell amerikai nagykövet az Egyesült Államok függetlenségének 239. évfordulója alkalmából adott fogadáson.
Vlagyimir Putyin orosz elnök köszöntötte amerikai kollégáját, Barack Obamát a július 4-i függetlenség napja alkalmából, és a két ország közötti viszony javítását sürgette - számolt be az UPI amerikai hírügynökség.
Közös amerikai-magyar katonai tiszteletadással tartottak megemlékezést az amerikai függetlenség napján, a Függetlenségi Nyilatkozat 1776-os kihirdetésének évfordulóján az Egyesült Államok rezidenciáján. André Goodfriend, az Amerikai Nagykövetség ideiglenes ügyvivője emlékeztetett arra, hogy az amerikai függetlenségi háborúban több magyar származású katona is részt vett, köztük Kováts Mihály huszárezredes.
Ismét megtelt demonstrálókkal vasárnap a kijevi Majdan (Függetlenség tere), ahová az ukrán vezetés politikája ellen tiltakozókat hívta össze az ellenzék.