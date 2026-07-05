Dráma Silverstone-ban: Charles Leclerc ünnepelhetett

Forma-1;Ferrari;Mercedes;Lewis Hamilton;Brit Nagydíj;Charles Leclerc;

2026-07-05 18:00:00 CEST

Charles Leclerc, a Ferrari pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjat. A monacói 2024 októbere után győzött újra. A vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli peches volt, győzelem helyett pont nélkül zárt. Több mint félmillióan nézték meg a helyszínen a versenyhétvégét, ami új rekordnak számít.

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíjat vasárnap Silverstone-ban. A rendkívüli izgalmakat szolgáltató 52 körös viadal elején a pole pozícióból induló Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) rosszul rajtolt, így a két Ferrari állt az élre Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. A 41 éves brit pilóta azonban kiugrott, így ötmásodperces időbüntetést kapott. A vb-pontversenyt vezető Antonelli gyorsan magára talált és megelőzte Hamiltont, aki a 24. körben töltötte le a büntetését. Egyúttal új abroncsokat kapott, ami után a hatodik helyre jött vissza, a szintén kiálló George Russell (Mercedes) mögé.

Antonelli folyamatosan közelített az élen autózó Leclerc-hez, a Ferrari ki is hívta kerékcserére monacói versenyzőjét. A Max Versteppent üldöző Russell-Hamilton duó pedig eközben folyamatosan oda-vissza előzte egymást. Ennek a csatának egy lassú defektet vetett véget, Russellnek újra ki kellett állnia kereket cserélni, Hamilton pedig gyorsan levadászta Verstappent, akinek már jóval használtabbak voltak az abroncsai.

Antonelli csak a 36. körben állt ki a bokszba, így 10 körrel frissebb gumikon eredt Leclerc után, s úgy tűnt, könnyedén megszerzi majd az elsőséget. A 41. körben azonban valami eltört az autóján, egymás után kétszer is kihívták a bokszba. Eközben az autója irányíthatatlansága miatt többször is elhagyta a pályát, amiért ötmásodperces időbüntetést kap.

Majd jött egy újabb dráma: a harmadik helyen haladó Verstappen a kavicságyban kötött ki, emiatt a pályára küldték a biztonsági autót. A két Mercedesen kívül mindenki kiállt kereket cserélni, Hamilton így egy pozíciót veszített Russellel szemben. Egy körrel a vége előtt jött a jelzés, hogy folytatódik a verseny, a biztonsági autó azonban végül – magyarázat nélkül – nem állt ki, így mögötte fejeződött be a verseny.

„Hihetetlen jó ez az érzés – örömködött a futamgyőztes Leclerc, akinek ez volt az idei második és pályafutása kilencedik futamgyőzelme. – A vége persze nem olyan volt, amiről álmodtam. Rengeteg munkát tettem bele, hogy jól érezzem magam az autóban. Végre találtam valamit a beállításokat illetően. Az elmúlt hetek mentálisan megviseltek, de végre sikerült mindent összeraknom, remélem ezt a formát tovább tudom vinni” – tette hozzá.

„Ez az első dobogós pozícióm Silverstone-ban – kezdett bele mondandójába a hazai közönség előtt versenyző Russell. – Volt egy peches defektem, de a végén a szerencse mellém pártolt. Dolgozunk tovább, mert a ferraris srácok gyorsnak tűnnek és meccsben vannak.”

„Gratulálok Charles-nak, ez különleges élmény neki” – mondta Hamilton, aki egy kicsit csalódott lehetett. – Nem volt meg ma a tempóm, a rajtnál bemozdultam és kaptam egy büntetést. Azonban úgy tűnik, kihívói lehetünk a Mercedesnek! Dolgoznunk kell tovább, hogy utolérjük őket” – tekintett előre.

A negyedik Lando Norris (McLaren), az ötödik Isack Hadjar (Red Bull) lett. A Racing Bulls is kettős pontszerzésnek örülhetett, hiszen Liam Lawson hatodikként, Arvid Lindblad pedig hetedikként zárt. Az audis Gabriel Bortoletót nyolcadikként intették le, az utolsó két pontszerző helyen pedig az Alpine kettőse zárt Franco Colapinto, Pierre Gasly sorrendben.

A vb-pontversenyt vezető Antonelli az időbüntetése miatt csupán a 16. helyet kaparintotta meg, így alaposan lecsökkent az előnye Russell-lel és Hamiltonnal szemben.

A versenyhétvégét összesen 564 ezer szurkoló látta a helyszínen, ami új rekord a Forma-1 történetében.

A vb két hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik, a mezőny július 24. és 26. között látogat a Hungaroringre.