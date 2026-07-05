Mocskos játék miatt lökdösődött a világbajnoki nyolcaddöntőben Kylian Mbappé

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2026-07-05 10:00:00 CEST

A Franciaország–Paraguay mérkőzés után Kylian Mbappé nem fogott kezet Orlando Gill paraguayi kapussal, aki a lefújás után odament a franciához, nyújtotta a kezét, hogy gratuláljon neki, de Kylian Mbappé elsétált mellette

Franciaország egy rendkívül csúnya meccsen, de végül 1–0-ra legyőzte Paraguayt a világbajnokság nyolcaddöntőjében, így bejutott a legjobb nyolc közé. A döntő pillanat a 70. percben jött el: Désiré Doué kiharcolt egy büntetőt, amelyet Kylian Mbappé magabiztosan értékesített (1-0).

A mérkőzés után a főhős nem fogott kezet Orlando Gill paraguayi kapussal, aki a lefújás után odament a franciához, nyújtotta a kezét, hogy gratuláljon neki, de Kylian Mbappé elsétált mellette, és az ünneplő francia szurkolók felé indult. Gill ezt olyan sértésnek vette, hogy dühében utánadobta a labdát, amely Mbappé hátát találta el. Ebből kisebb lökdösődés alakult ki a két csapat játékosai között.

Gill elismerte, hogy hátba dobta ellenfelét: – Ez a futball. Gratulálni akartam neki, kezet nyújtottam, de nem foglalkozott velem. Felkaptam a vizet, ezért dobtam utána a labdát. Később megnyugodtam, tényleg csak gratulálni szerettem volna.

Mbappé nyilatkozatában nem tért ki az incidensere, de egyértelműen sejtette, rendkívül frusztrálta Paraguay játéka, mivel a rivális végig kemény belépőkkel, provokálásokkal és időhúzással próbálta kizökkenteni. Mbappénak sem tetszett a meccs: „– Tudtuk, hogy nem lesz szép játék. Paraguay pontosan ilyen futballt játszik: rengeteg párharccal, szabálytalansággal és provokációval. Megmutattuk, hogy nemcsak látványosan, hanem keményen is tudunk futballozni. De a világbajnokság kieséses szakaszában csak a győzelem számít. Nem mindig lehet gálázni. Ha mocskos futballt kell játszani, azt is tudunk. Nem gondolhatják, hogy szmokingban érkezünk. Alkalmazkodni kell az ellenfélhez és a körülményekhez. Ma ezt tettük, és ezért vagyunk ott a negyeddöntőben.

A szövetségi kapitány, Didier Deschamps is kitért a játékosát érő inzultusra: – Őszintén féltem, hogy egyszerűen lerúgják. Paraguay mindent megtett azért, hogy kizökkentse őt a játékból, ezért a hajrában külön kértem néhány játékosomat, hogy védjék meg. A csapat türelmes maradt, nem veszítette el a fejét, végül megtalálta a megoldást.