Távozott Martonyi János az Áder-féle alapítványból, a főigazgató havi kétmillióért Lázár János egykori helyettese lett

Lemondott Martonyi János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi tagságáról - hangzott el az RTL Híradóban vasárnap este.
Martonyi János helyére Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) nemrég leköszönt elnöke került, Csepreghy Nándor volt fideszes államtitkár pedig az alapítvány főigazgatója lett. A változtatások bejegyzését június 17-én kérelmezték, a bíróság pedig egy hete hagyta jóvá.
A korábbi külügyminiszter a csatorna érdeklődésére azt mondta, tagságáról ő maga mondott le, és állítása szerint a döntésének nincs köze a kormány és az alapítvány közötti konfliktushoz.
Csepreghy Nándor ugyancsak az RTL érdeklődésére közölte, hogy mivel már nem állami vezető, megszűnt a korábbi összeférhetetlenség, így visszatérhetett az igazgatói pozíciójába. Régi-új tisztségéért havonta nettó kétmillió forintot kap.Magyar Péter: Áder János közpénznyelő alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapottMagyar Péter bemutatta a bizonyítékokra vágyó Áder János szerény 720 négyzetméteres luxusvilláját