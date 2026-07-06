Távozott Martonyi János az Áder-féle alapítványból, a főigazgató havi kétmillióért Lázár János egykori helyettese lett

Martonyi János;lemondás;alapítvány;Áder János;

2026-07-06 06:12:00 CEST

Megszűnt a korábbi összeférhetetlenség, Csepreghy Nándor már nem állami vezető többé.

Lemondott Martonyi János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi tagságáról - hangzott el az RTL Híradóban vasárnap este.

Martonyi János helyére Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) nemrég leköszönt elnöke került, Csepreghy Nándor volt fideszes államtitkár pedig az alapítvány főigazgatója lett. A változtatások bejegyzését június 17-én kérelmezték, a bíróság pedig egy hete hagyta jóvá.

A korábbi külügyminiszter a csatorna érdeklődésére azt mondta, tagságáról ő maga mondott le, és állítása szerint a döntésének nincs köze a kormány és az alapítvány közötti konfliktushoz.

Csepreghy Nándor ugyancsak az RTL érdeklődésére közölte, hogy mivel már nem állami vezető, megszűnt a korábbi összeférhetetlenség, így visszatérhetett az igazgatói pozíciójába. Régi-új tisztségéért havonta nettó kétmillió forintot kap.