Csatát nyert Orbán, de meghátrált

Változni látszik Orbán Viktor és a határon túli magyar pártok viszonya. Nemrég még annak ellenére, hogy a külhoni magyarság körében hosszú idő óta a "nemzet miniszterelnöke" és pártja a kedvenc, a határon túli magyar pártok és az Orbán vezette Fidesz kapcsolata nem volt felhőtlen. A vasárnapi választási eredményvárón azonban már a Bálnában izgult majd mindegyik külhoni magyar vezető. Mi változott? Ki tette le a fegyvert? Ki győzött le vagy győzött meg kit? Vagy ez még csak az első félidő vége?