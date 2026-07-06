Megszűnt a korábbi összeférhetetlenség, Csepreghy Nándor már nem állami vezető többé.
Martonyi János a legfontosabb lengyel regionális gazdasági fórumon beszélt az EU kilátásairól.
Azon a keddi háttérbeszélgetésen, amelyen Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt az újságíróknak a kormány külpolitikai prioritásairól, és térségekre lebontott helyzetértékelést adott, többek között arról is beszámolt, hogy rövidesen módosul a minisztérium külszolgálati szabályzata.
"Az európai népek kollektív öngyilkossági kísérletének" aposztrofálta köszöntőjében Martonyi János az első világháborút. A volt külügyminiszter az első világháború és következményei Magyarországon és Európában címmel, az Országház Felsőházi termében tartott konferencián beszélt erről.
A Magyarország Barátai Alapítvány (MoBA) kuratóriumának tagja lett nemrég Martonyi János távozó külügyminiszter. A MoBA célja, hogy világszerte figyelemmel kísérje és dokumentálja a magyarok sikeres társadalmi, kulturális, tudományos és gazdasági tevékenységét. A MoBA kuratóriuma - melynek elnöki tisztségét Vizi E. Szilveszter, volt MTA-elnök tölti be - Martonyi Jánossal öt főre bővült.
Nagyon fontos, hogy minél több magyar vegyen részt az európai parlamenti (EP-) választáson, mert a magyar nemzethez tartozók a magasabb részvétellel növelhetik az EP-ben jelen lévő magyar képviselők számát - mondta Martonyi János külügyminiszter az M1 A lényeg című vasárnapi műsorában.
A tagállamok és az Európai Unió hatásköre között húzódó határvonal meghatározása eddig is az egyik legfontosabb kérdése volt az integrációnak és továbbra is az marad - mondta Martonyi János külügyminiszter Magyarország EU-csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában csütörtökön.
A visegrádi együttműködés (V4) fontosabb ma, mint e négy ország európai uniós csatlakozása előtt volt, holott annak idején még felvetődött a kérdés, hogy mi lesz vele 2004 után - mondta Martonyi János külügyminiszter a Magyarország EU-csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencián hétfőn.
Az ukrajnai válság kapcsán kialakított magyar álláspontról és a kormány keleti nyitás-politikájáról kérdezte Martonyi János külügyminisztert a Le Monde című francia napilap péntek délután megjelent számában. A távozó külügyminiszter elmondta: a keleti nyitás a magyar kormánynak a világra való nyitásából adódik.
Az ukrán válság eseményei és az orosz fellépés, a "külső sokk" meglepetést okozott, és romba döntött egy 15-25 éves álmot, amely arról szólt, hogy a területi kérdéseknek már nincs jelentőségük, csak a verseny számít - fogalmazott egy brüsszeli panelbeszélgetésen Martonyi János külügyminiszter.
Újabb tárgyalási fordulót kezdeményez a Mollal a horvát kormány - jelentette be Ivan Vrdoljak gazdasági miniszter tegnap a HTV horvát közszolgálati csatornának az ország gazdasági helyzetéről adott interjúban.
Martonyi János távozó külügyminisztert a Mol igazgatóságának tagjává javasolja választani a társaság egyik, meg nem nevezett részvényese. A Mol igazgatósága támogatja a javaslatot, amely bekerült az április 24-i közgyűlés határozati javaslatai közé.
Magyarország készen áll az Ukrajnába irányuló gázszállításra, ennek technikai feltételei adottak - mondta Martonyi János külügyminiszter, amikor csütörtökön fogadta Danilo Lubkivszkij ukrán külügyminiszter-helyettest. A Külügyminisztériumnak az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető azt is elmondta vendégének, hogy Magyarország változatlanul kiáll Ukrajna területi egysége mellett.
Változni látszik Orbán Viktor és a határon túli magyar pártok viszonya. Nemrég még annak ellenére, hogy a külhoni magyarság körében hosszú idő óta a "nemzet miniszterelnöke" és pártja a kedvenc, a határon túli magyar pártok és az Orbán vezette Fidesz kapcsolata nem volt felhőtlen. A vasárnapi választási eredményvárón azonban már a Bálnában izgult majd mindegyik külhoni magyar vezető. Mi változott? Ki tette le a fegyvert? Ki győzött le vagy győzött meg kit? Vagy ez még csak az első félidő vége?
A mostani kormányzati ciklus végén távozik a külügyi tárca éléről Martonyi János.
Az ukrajnai válságra politikai-diplomáciai megoldást kell találni, és e tekintetben láthatóak is bizonyos pozitív jelek, ami tükröződött John Kerry amerikai külügyminiszter felszólalásában - mondta újságíróknak Martonyi János, miután a NATO-országok külügyminisztereinek kedden kezdődött, kétnapos brüsszeli tanácskozása első napján áttekintették a NATO-orosz viszonyt és Ukrajna támogatását.
Martonyi János szerint a NATO-tagság Magyarország biztonságának sarokkövét jelenti, mindazonáltal a szervezetnek nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a kollektív védelem elvére.
A krakkói magyar főkonzulátus újranyitásának a jelképes jelentőségen túl olyan konkrét üzenete is van, hogy a magyar kisvállalkozások számára sok lehetőség nyílik Dél-Lengyelországban, amelyeket a képviselet ösztönözni, segíteni akar - jelentette ki Martonyi János külügyminiszter magyar újságíróknak nyilatkozva Krakkóban. Krakkó nemcsak az idősebb nemzedéknek, hanem a mai magyar fiataloknak is fontos - mondta a külügyminiszter.
Ha az uniós szankciók harmadik fázisa életbe lép Oroszország ellen, annak komoly következményei lennének, "hosszú gazdasági háborúra" lehetne számítani - mondta Martonyi János külügyminiszter csütörtökön, az Országgyűlés nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának együttes ülésén.
Ha életbe lép a kilátásba helyezett uniós szankciók harmadik szakasza, az nagyon súlyosan érinti Oroszországot is, amely nem nyerheti meg az ezzel járó gazdasági háborút - mondta Martonyi János külügyminiszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
Az ukrán válság tárgyalásos megoldását kell szorgalmazni, de emellett minden eshetőségre felkészülve gondoskodni kell a közép-európai országok energiaellátásának garantálásáról - mondta Martonyi János külügyminiszter pénteken az MTI-nek.
A magyar-osztrák kapcsolatok kiemelkedően fontosak, az esetleges kisebb-nagyobb viták ellenére a szilárdságukat soha semmi és senki nem kérdőjelezheti meg - mondta Martonyi János külügyminiszter szerdán Budapesten.
Csökkent a veszélye annak, hogy tovább éleződjön a helyzet Ukrajnában, a válság megoldása csak tárgyalásos úton elfogadható - mondta Martonyi János külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában kedden.
A lehető leghamarabb alá kell írni az EU és Ukrajna társulási szerződését - mondta a magyar külügyminiszter hétfő este újságíróknak Brüsszelben, az Ukrajna ügyében összehívott rendkívüli EU-külügyminiszteri tanácskozás után. Martonyi János közölte: a közös uniós álláspontot tartalmazó szöveg megfelel Magyarországnak.
Miközben Washingtonban és az európai fővárosokban összeültek a biztonsági kabinetek, válságtanácskozásokon tekintették át a helyzetet, s az állam- és kormányfők nyilatkozatban ítélték el az orosz beavatkozást Ukrajnában, a NATO- és EU-tag Magyarországon erre nem került sor.
Magyarország alapvető érdeke a stabil, nyugodt, Európához közeledő, gazdaságilag prosperáló és területileg egységes Ukrajna - mondta Martonyi János külügyminiszter pénteki budapesti rendkívüli sajtótájékoztatóján.
Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy Magyarország pozsonyi nagykövete, Balogh Csaba, február 20-án látogatást tett a magyarellenes nézeteiről is hírhedt, szélsőségesen nacionalista és rasszista Marián Kotlebánál, Besztercebánya megye elnökénél - írja közleményében Mesterházy Attila, az összefogás miniszterelnök-jelöltje.
Van remény arra, hogy a második világháború során kalandos úton a Szovjetunióba került 103 egykor Magyarországon használt tóratekercs visszakerüljön hazánkba. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija számolt be tegnap ugyanis arról a több mint 200 éves, ma is működő óbudai zsinagógában, hogy elindultak a tárgyalások a tekercsek visszaadásáról.