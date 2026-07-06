Jelentős túlárazás gyanúja merült fel a Magyar Táncművészeti Egyetemnél, nyomoz a rendőrség

átadó;Magyar Táncművészeti Egyetem;

2026-07-06 09:50:00 CEST

Hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen.

Idén áprilisban tartották a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) új épületszárnyának az átadóját, az eseményen számos államtitkár mellett Kiss János, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke is részt vett. Beszédében név szerint több munkatársát, valamint a kivitelezőket is méltatta. Ám arról nem esett szó, hogy kevesebb mint egy évvel korábban menesztette az egyetem gazdálkodásáért felelős gazdasági főigazgatóját, miután a projekt utóellenőrzésekor végzett igazságügyi szakértői vizsgálat szerint az új emelet acélszerkezetének megépítéséért a piaci realitáshoz képest 120 millió forinttal többet fizetett az intézmény – számol be róla a Telex.

A portál szerint az igazságügyi szakértői véleményben szerepel, hogy

a beruházást a hivatalos közbeszerzési eljárást megkerülve, egy pályázó ajánlatára hagyatkozva, szabálytalanul folytatták le,

egy olyan kivitelezőt bíztak meg a projekttel, aki korábban karbantartási munkákat végzett az egyetemnek,

a Laki Zrt.-nek kifizetett összeg „jelentős túlárazásnak” minősült, a reális piaci érték körülbelül 120 millió forinttal kevesebb, 158 millió forint lett volna,

és olyan áram- és vízfogyasztási tételeket számoltak el, majd kifizettek ki a Laki Zrt.-nek jogosulatlanul, közel 750 ezer forint értékben, amiket egyébként az MTE fizetett.

Az igazságügyi szakértői véleményre hivatkozva Kiss János azonnali hatállyal megszüntette a gazdasági főigazgató munkaviszonyát, arra hivatkozva, hogy „a beruházás előkészítése és lebonyolítása kapcsán többszörösen megszegte” a jogszabályi és egyetemi előírásokat, valamint „az Egyetem, mint munkáltató jogos gazdasági érdekeit is súlyosan veszélyeztette”. A Telex birtokába jutott dokumentumok alapján az egyetem rektora szigorú megrovást kapott, mivel ő volt az, aki aláírta a beruházás szerződéseit és az ő közvetlen irányítása alatt állt a gazdasági főigazgató. Ő jelenleg is rektorként vezeti az egyetemet.

A BRFK a Telex megkeresésére megerősítette, hogy

jelenleg feljelentés alapján nyomozást rendelt el hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

Az MTE még 2023-ban jelentette be, hogy Európai Uniós forrásból valósul meg az egyetem egyik épületének energetikai és gépészeti korszerűsítése. Mivel a tánctermek egyedi adottságokkal rendelkeznek, az új emelet kialakítását is ezzel párhuzamosan tervezték kivitelezni. Ezt viszont már nagyrészt saját forrásból, 1,2 milliárd forintból fizették, de beszállt a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium 250 millió, valamint az egyetemet fenntartó Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány is 600 millió forint támogatással. Mivel az EU-s pályázat kivitelezése már javában folyt, és a teljesítés határideje vészesen közeledett, gyorsan kellett cselekedni. A portál által látott dokumentumok alapján

az egyetem nem írt ki közbeszerzést, amihez minimum három különböző ajánlatot kellett volna kérnie, hanem a már meglévő keretszerződésbe bevonták az új emelet felhúzását.

Egyedüli pályázóként a beruházással a Laki Épületszobrász Zrt.-t bízták meg, ami korábban „állagmegóvási, karbantartási, javítási munkák” címszó alatt kötött az egyetemmel vállalkozási keretszerződést. Az emeletráépítést ennek terhére számolták el, összesen bruttó 278 millió forint értékben. Az igazságügyi szakértői vélemény szerint ez jogilag nem állta volna meg a helyét.

A portál megkeresésére Kiss János közölte, az igazságügyi szakértői véleményt ő rendelte el a hozzá eljutott információk alapján. A gazdasági főigazgató munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetését azzal indokolta, hogy az ügyben nagyobb vizsgálat zajlott, a szakértői vélemény csak egy része volt ennek, az érintett feleket is meghallgatták. Arra vonatkozóan, hogy a rektor szigorú megrovást kapott és nem menesztették, azt válaszolta: „a rektor bár valóban az Egyetem elsőszámú felelőse az intézménynek, de nem gazdasági szakember. Egy ilyen mértékű beruházás speciális szakértelmet kíván, melyet a gazdasági főigazgató képviselt. Az intézmény folyamatos és biztonságos működésének biztosítása érdekében nem láttam indokoltnak erősebb szankció alkalmazását.” A rendőrségi feljelentést sem látta indokoltnak a szakértői vélemény alapján, elegendőnek tartotta a meghozott munkáltatói intézkedéseket.

A rektor nevében a rektori hivatal válaszolt, amely tagadta a túlfizetést.

E szerint az egyetem vezetése bár lefolytatott egy belső ellenőrzést a beszerzés kapcsán, és az ellenőrzés során beszereztek egy szakértői véleményt, „de annak megalapozottsága kérdéses. Az ellenőrzés ettől függetlenül állapított meg szabálytalanságot.” A hivatal szerint a beszerzés nyilvános közbeszerzési eljárás keretében valósult meg, és azt írta, „a beszerzés jelentős időnyomás alatt zajlott annak érdekében, hogy az épületfelújítás a következő oktatási periódusra elkészüljön, továbbá az épület beázása azonnali állagmegóvási munkálatokat tett szükségessé. Az egyetem akkori gazdasági főigazgatójának az volt az álláspontja, hogy ezt a beszerzést a korábbi nyilvános közbeszerzés keretei között le lehet bonyolítani. Az, hogy ez jogszerű-e, az egy közbeszerzési jogi és közgazdasági kérdés. Az egyetem akkori gazdasági főigazgatója, az egyetem közbeszerzési tanácsadója és az egyetem akkori jogászai szerint ez a beszerzés így jogszerű volt, és a megrendelést ellenjegyezték, illetve jóváhagyták.”

A rektori hivatal hozzátette, hogy az ajánlatot öt ajánlattevő közül választották ki, az egyetem akkori gazdasági főigazgatójának, a közbeszerzési tanácsadójának és a jogászának az volt az álláspontja, hogy a konkrét beszerzésre nem szükséges további ajánlatot bekérni, a Laki Zrt. ajánlatát el lehet fogadni, a megbízás pedig jelentős részben állagmegóvásra vonatkozott. „Az egyetem akkori gazdasági főigazgatójának az volt az álláspontja, hogy a vállalkozási díj piaci”, írta, és válaszában többször megismételte, hogy a szakértői vélemény megalapozottsága vitatott, jelenleg annak vizsgálata folyik.

A Telex felidézi, a Laki Zrt. viszonylag nagy állami presztízsberuházások kivitelezéséről lehet ismerős:

a Budai Vár Főőrség épületének és a Stöckl-lépcsőnek a teljes újraépítésén 3,5 milliárd forintért végezték el,

2020-ban a West Hungaria Bau Kft.-vel közösen több mint 800 millió forintért építettek liftet a Várba,

ez a páros dolgozott pár évvel ezelőtt az 55 milliárdos Operaház felújításán is, aminél az átadás után a Magyar Narancs szerint 1600 hibát számoltak össze,