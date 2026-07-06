Elromlott az MR-készülék a szolnoki kórházban

Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere – közölte az intézmény.
A tájékoztatás kiemeli, hogy
az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, és a hiba mihamarabbi elhárítása érdekében mindent megtesznek.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő- és járóbetegellátás tekintetében az alábbi szolgáltatókat jelölte ki az MR vizsgálatok elvégzésére:
Debreceni Egyetem Klinikai Központ,
Hatvani Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet,
Kistarcsai Flór Ferenc Kórház,
Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház.
A kijelölt egészségügyi szolgáltatók elérhetőségét az intézmény közzétette a honlapján.