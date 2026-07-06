Elromlott az MR-készülék a szolnoki kórházban

egészségügy;Szolnok;meghibásodás;MR-berendezés;

2026-07-06 10:52:00 CEST

Jelenleg a diagnosztikai vizsgálatokat nem tudják elvégezni.

Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere – közölte az intézmény.

A tájékoztatás kiemeli, hogy

az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, és a hiba mihamarabbi elhárítása érdekében mindent megtesznek.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő- és járóbetegellátás tekintetében az alábbi szolgáltatókat jelölte ki az MR vizsgálatok elvégzésére:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ,

Hatvani Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet,

Kistarcsai Flór Ferenc Kórház,

Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház.

A kijelölt egészségügyi szolgáltatók elérhetőségét az intézmény közzétette a honlapján.