A Tőzsdepalotába akarta vinni az új Nemzeti Galériát a Tiborcz-féle magántőkealap

Nemzeti Galéria;Szabadság tér;Tiborcz István;Gránit Alapkezelő;

2026-07-06 10:31:00 CEST

A koncepciót – amelynek egy luxus-bevásárlóutca is része volt – azóta elvetették.

Piero Lissoni olasz építész néhány nappal ezelőtt a Magyar Televízió Szabadság téren álló korábbi épületéről készült látványterveket posztolt ki az Instagram-oldalára. A fülszöveg szerint ezek egy lehetséges új Nemzeti Galéria tervei, amelyeket az olasz tervezőiroda a Tőzsdepalotához készített – vette észre a 444.

A koncepció szerint a századfordulón épült műemléki épület hosszan benyúló, nyitott és enyhén megdöntött előteret kapott volna a Szabadság tér parkos területén – „olyan városi közösségi teret létrehozva, amely természetes módon vonzza be az embereket az épületbe.” Az ikonikus központi csarnok mélyén, vagy ahogy a szöveg fogalmaz, az épület „szimbolikus szívében” – a teraszok, kortárs kulturális terek, és kiállítótermek alatt – kereskedelmi központ létesült volna.

A 444 kormányzati és egykori kormányzati forrása szerint

az épület alatt kialakított közösségi tér egyfajta luxus-bevásárlóutcaként működött volna.

A portál felidézi, az épületet még 2024 decemberében vette meg a Diorit Magántőkealap a Liberty Alpha Ingatlanbefektető Kft.-n keresztül. Bár a magántőkealapok tulajdonosai nem megismerhetőek, azt biztosan tudni, hogy a Dioritot a Gránit Alapkezelő kezeli, annak a tulajdonosa pedig a Gránit Bank, Tiborcz István érdekeltsége.

Orbán Viktor veje korábban is adott már megbízásokat a posztot megosztó Lissoninak: ő tervezte annak idején a Vörösmarty téren álló Dorothea Hotelt, de legalább részben Lissoni volt a tervezője a Dürer Park projektnek is, amit aztán a tulajdonos vaskos áron adott tovább a magyar államnak 2024 nyarán.

A beruházó céget képviselő Gránit Alapkezelő a 444-nek elismerte, hogy a látványtervek létező koncepcióhoz tartoztak, de már elvetették azokat: „A Tőzsdepalota fejlesztéséhez kapcsolódó állagfelmérési munkálatok jelenleg is zajlanak. A sajtóban a közelmúltban megjelent látványtervek egy korábbi koncepcióhoz kapcsolódnak, így nem tükrözik a projekt jelenlegi állását. A beruházás jövőjével kapcsolatos döntések előkészítése folyamatban van, azok megszületéséig nem kívánunk további részleteket megosztani. A fejlesztés véglegesítéséig törekszünk az épület állagmegóvására, valamint arra, hogy a nagyközönség számára is megnyissuk azt, így az ingatlan jelenleg vezetett séták keretében látogatható.”