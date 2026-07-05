Női- és vegyespárosban is menetel Wimbledonban Stollár Fanny

tenisz;wimbledoni teniszbajnokság;Stollár Fanny;

2026-07-05 22:31:00 CEST

Mindkét vasárnapi mérkőzését megnyerte Stollár Fanny Wimbledonban, így női párosban nyolcad-, vegyespárosban negyeddöntős már a 27 éves magyar teniszező.

Szépen menetel női párosban és vegyespárosban is Stollár Fanny az év harmadik Grand Slam viadalán: már a harmadik közben van mindkét kategóriában, ami előbbi esetében a nyolcad-, utóbbi esetében a negyeddöntőt jelenti. Vasárnap elsőként Asia Muhammaddal az oldalán győzte le nagyon simán az Udvardy Pannáékat búcsúztató Julija Sztarodubceva, Peyton Stearns kettőst 6:1, 6:4-re, majd a korábbi férfi páros világelső Mate Paviccsal múlták felül a Roland Garroson finálét játszó Evan King, Gabriela Dabrowski duót egy jóval nehezebb mérkőzésen, döntő szettben 4:6, 7:5, 6:3-ra.

„Női párosban két egyéni játékos ellen léptünk pályára, nyilván mindkettő jó teniszező, de próbáltuk a páros játékot rájuk erőltetni, sokszor jöttünk fel a hálóhoz, ami nem tetszett nekik, ez volt a legnagyobb előnyünk - nyilatkozta Stollár a nap végén. - Vegyespárosban nem gondoltuk volna, hogy épp King adogatását tudjuk majd elvenni, de az alapvonalról két pontot is nyertem a szervájánál, amitől kicsit elment utána az önbizalma.”

Nincs egyébként százszázalékos állapotban, szombaton meghúzta a hátát, de mindent megtesz, hogy ez ne befolyásolja a játékát.

„Voltam fíziósnál, mindent bevettem, amit csak lehet, hogy ne érezzek semmit. Össze is vagyok tape-elve, nem sok bőr maradt a fél oldalamon emiatt, de ez ilyen, és ezt a versenyt még kibírom valahogy, utána kicsi szünetet tartok” - mondta Stollár Fanny.

Hétfőn csak vegyespárosban lép pályára, a magyar-horvát duó ellenfele a hatodik kiemelt az amerikai Neal Skupski, Desirae Krawczy kettős lesz. Mégis ez tűnik egy kicsivel könnyebb mérkőzésnek - női párosban ugyanis kedden jön majd az első kiemelt cseh Katarina Siniakova és az amerikai Taylor Townsend.