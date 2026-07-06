Kedden eldől Marine Le Pen sorsa, Jordan Bardella már az elnöki rajtra készül

szélsőjobb;Franciaország;francia elnökválasztás;Marine Le Pen;

2026-07-06 19:30:00 CEST

A párizsi fellebbviteli bíróság ítélete eldöntheti, indulhat-e Marine Le Pen a 2027-es államfőválasztáson. Ha marad az eltiltás vagy az elektronikus nyomkövetés, a Nemzeti Tömörülés jelöltje Jordan Bardella pártelnök lesz. Jó esélyei vannak erre: hazája legnépszerűbb politikusa.

Kedden nemcsak egy hétköznapi büntetőügy újabb fejezete zárul le Párizsban, hanem olyan döntés várható, amely az Európai Unió további sorsát is befolyásolhatja. A fellebbviteli bíróság három bírónője arról dönt, hogy Marine Le Pen maradhat-e a francia szélsőjobboldal 2027-es elnökjelöltje, vagy a Nemzeti Tömörülésnek (RN) először kell úgy elindulnia a hatalomért, hogy a szavazólapon már nem a Le Pen név áll a lista élén.

A tét azért rendkívüli, mert az RN a legerősebb pillanatában kényszerülhet vezetőváltásra. A párt a közvélemény-kutatások szerint a francia politikai rendszer egyik meghatározó ereje lett, miközben Emmanuel Macron nem indulhat újra, a hagyományos jobbközép és balközép pedig továbbra is keresi a saját súlypontját. Egy kedvezőtlen ítélet ezért nemcsak Le Pen személyes pályáját, hanem a 2027-es elnökválasztás teljes dramaturgiáját átírhatja.

Le Pen az ítélethirdetés előtt igyekezett nyugalmat mutatni. Egy hosszú televíziós interjúban azt mondta, nem fél, jól alszik, és bármilyen döntés születik, folytatja a küzdelmet azokért az eszmékért, amelyeket képvisel. Ez a magabiztos hangvétel azonban inkább politikai fegyelmet jelez, mint valódi mozgásteret: az ügyészség az elsőfokú büntetés lényegének fenntartását kéri, köztük az öt évre szóló választási eltiltást és a börtönbüntetést.

A 2025 márciusában hozott elsőfokú ítélet szerint Le Pen és pártjának több szereplője uniós parlamenti pénzeket használt olyan asszisztensek finanszírozására, akik a bíróság szerint valójában pártmunkát végeztek. A politikust négy év börtönre, pénzbírságra és öt év közügyektől való eltiltásra ítélték. A legérzékenyebb pont az volt, hogy az eltiltás azonnali hatállyal lépett életbe, vagyis a fellebbezés önmagában nem tette szabaddá az utat a 2027-es elnökjelöltség előtt.

A mostani döntés így háromféle politikai forgatókönyvet nyithat meg. Felmentés vagy érdemi enyhítés esetén Le Pen negyedszer is nekivághat az elnökválasztásnak. Ha az eltiltás fennmarad, Jordan Bardella válhat a párt hivatalos jelöltjévé. A köztes, de Le Pen számára szintén nehezen vállalható megoldás az lenne, ha ugyan indulhatna, ám elektronikus nyomkövetővel vagy olyan bírói feltételekkel, amelyek mellett szerinte lehetetlen országos kampányt folytatni.

Le Pen ezért már előre jelezte: nem kíván bokabilinccsel kampányolni. Érvelése szerint egy elnökjelöltnek teljesen szabadon kell járnia az országot, nem kérhet minden vidéki fórum, piac vagy kampányrendezvény előtt bírói engedélyt. Ez a kijelentés politikailag azt is jelenti, hogy a Nemzeti Tömörülésnek nem elég a jogi kiskapukat keresnie; ha az ítélet csak félig nyitja ki az ajtót Le Pen előtt, a pártnak akkor is el kell döntenie, nem jár-e jobban Bardellával.

Az RN vezetése ezúttal láthatóan nem akarja megismételni az elsőfokú ítélet utáni zavarodottságot. Akkor Le Pen szó nélkül távozott a tárgyalóteremből, a párt pedig órákig nem tudott egységes politikai választ adni. Most előre felépített menetrend készül: Bardella nem akarja elvenni a főszerepet mentorától, Le Pen szólalhat meg először, a pártelnök pedig csak másnap állhat a nyilvánosság elé. A koreográfia célja világos: azt kell mutatni, hogy nincs pánik, nincs trónharc, csak előkészített átadás vagy megerősített közös indulás.

Bardella helyzete mégis kényes. Harmincévesen ő a francia szélsőjobboldal első számú fiatal arca, Le Pen politikai fogadott fia és kijelölt utódja, de még nem bizonyította, hogy egy elnökválasztási kampány teljes súlyát is elbírja. Népszerűsége részben éppen abból fakad, hogy nem viseli a Le Pen név történelmi terhét, miközben a párt régi választói számára mégis folytonosságot ígér. Ez az előnye egyben kockázat is: ha túl gyorsan mozdul középre, a radikális bázis érezheti úgy, hogy az RN elveszíti eredeti karakterét.

Az elmúlt hónapokban Bardella gazdasági és politikai nyitást próbált jelezni a polgári jobboldal felé. Jó kapcsolatot ápol Nicolas Sarkozy volt elnökkel, aki a francia jobboldal újraegyesítésében látja a hatalomra jutás útját. Bardella ebben az olvasatban nem pusztán tartalék jelölt, hanem egy olyan átalakuló jobboldali blokk lehetséges arca, amely a Le Pen-féle néppárti-populista vonalat üzletbarátabb és intézményesebb hanggal próbálná kiegészíteni.

Le Pen nyilvánosan tagadja, hogy hatalmi harc lenne közte és Bardella között. Sőt azt mondja, ha ő kiesik, nem kíván gyámként ott állni utódja mellett.

Ezzel tudatosan elhatárolódik saját családi múltjától is: amikor ő vette át a pártot apjától, a néhai Jean-Marie Le Pentől, az alapító még hosszú ideig beleszólt minden stratégiai döntésbe. Marine Le Pen most azt ígéri, ezt nem teszi meg Jordan Bardellával.

A 2025-ös ítélet lényege

Marine Le Pent 2025 márciusában uniós közpénzek hűtlen kezelése miatt ítélték el. Az ügy középpontjában az a vád állt, hogy az Európai Parlament által finanszírozott asszisztensek egy része valójában pártpolitikai feladatokat látott el a francia szélsőjobboldal szervezetében.

Az elsőfokú bíróság börtönbüntetést, pénzbírságot és öt évre szóló választási eltiltást szabott ki. A politikai robbanást az okozta, hogy az eltiltás azonnali hatályú volt, így Le Pen fellebbezés mellett sem készülhetett biztos jelöltként a 2027-es elnökválasztásra.

A váltás azonban akkor sem lenne fájdalommentes, ha fegyelmezetten zajlana. Marine Le Pen két évtized alatt normalizálta a korábban politikai karanténban tartott szélsőjobboldalt, és a Nemzeti Frontból Nemzeti Tömörülést formált. Bardella ugyan látványosabb, fiatalosabb és sok választó számára kevésbé megosztó, de nem ő vitte végig a francia sajtóban dédiabolisationként emlegetett folyamatnak, vagyis a párt ördögtelenítésének hosszú folyamatát. Egy hirtelen jelöltcsere ezért egyszerre lehet frissítés és identitáskockázat.

A párt számára további gond, hogy Bardella körül is megjelentek jogi felhők.

Több európai országban tartottak házkutatásokat egy kommunikációs vállalkozóhoz kötődő ügyben, amely az RN európai parlamenti kapcsolatrendszerét is érintheti.

Bardella tagadja, hogy szégyellnivalója lenne, Le Pen pedig politikai támadásként értelmezi az eljárás időzítését. A történet ettől még arra figyelmezteti a pártot, hogy a Le Pen-ügy lezárása nem feltétlenül jelenti a jogi kockázatok végét.

A keddi ítélet Franciaországon túl is erős visszhangot kelthet. Ha Le Pen indulhat, a 2027-es választás egyik favoritjaként térhet vissza a kampányba, és az RN azt állíthatja, túlélte a bírósági próbát. Ha nem indulhat, Bardella előtt hirtelen megnyílhat az út, de egy olyan választási küzdelemben kellene bizonyítania, amelyben már nem elég a közösségi médiás lendület és a pártfegyelem. A francia elnökválasztás így könnyen Le Pen utolsó nagy csatájából Bardella első igazi próbatételévé válhat.