Súlyos beavatkozás a francia elnökválasztásba: Orbán Budapestre hívta Éric Zemmourt

A francia újságíró, aki ugyan hivatalosan még nem jelentette be, hogy indul a jövő áprilisi államfőválasztáson, ám ez csak idő kérdése. Diplomáciai szempontból is elképesztő a húzás, hiszen a magyar kormányfő jóval a voksolás előtt válik persona non gratává Párizsban és idegeníti el magát a demokratikus elnökjelöltektől.