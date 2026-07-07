„Ez a pofátlanság teteje” – kiakadt a szakszervezet a Nemzeti Pedagógus Karra

oktatás;szakszervezet;PDSZ;Nemzeti Pedagógus Kar;NPK;

2026-07-07 05:50:00 CEST

Az NPK álláspontja szerint nem lehet reprezentatív egy érdekképviseletet, ha a taglétszáma a munkavállalók 10 százalékát sem fedi le. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint az NPK egy hiteltelen bábszervezet.

Túl alacsonynak tartja a pedagógus-szakszervezetek esetében a Tisza-kormány által javasolt 2 százalékos képviseleti küszöböt a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – derült ki az NPK Facebook-oldalán közzétett állásfoglalásból. A 2 százalékos küszöb azt jelenti, hogy azok a szakszervezetek számítanának reprezentatívnak (és így jogosultnak az országos egyeztetésekben való részvételre), amelyek taglétszáma eléri az érintett foglalkoztatotti kör, jelen esetben a pedagógusok létszámának 2 százalékát. A jelenlegi szabályozásban 10 százalék szerepel, ezt csökkentené a Tisza-kormány 2 százalékra.

– Nem vagyok biztos benne, hogy reprezentatívnak lehet tekinteni egy olyan szakszervezetet, amelynek a taglétszáma a munkavállalók 10 százalékát sem fedi le országosan

– magyarázta a Népszavának Horváth Péter NPK-elnök. Hozzátette: vannak speciális ágazatok az oktatáson belül, mint például a zenetanárok képviseletét is ellátó Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, amelynek tagsága soha nem is érheti el a 2 százalékot, ezért rájuk nézve más szabályok kellenének. Az NPK csak az országos szakszervezetek esetében tartja alacsonynak a 2 százalékos képviseleti küszöböt. Ugyanakkor azt is felidézte, a törvényjavaslatban az is szerepel, hogy azok az érdekképviseletek, amelyek 2024 januárja óta részt vettek az egyeztetésekben, erre továbbra is jogosultak lesznek, a reprezentativitástól függetlenül.

– Ez a pofátlanság teteje

– reagált az NPK állásfoglalására a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnöke. Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, az NPK hiteltelen, miután semmilyen valós tagsági felhatalmazása nincs (minden pedagógus kötelezően és automatikusan vált NPK-taggá, akár szerették volna, akár nem – a szerk.) és érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége sincs.

– Ez egy olyan korporatív szervezet, amit az Orbán-kormány hozott létre annak érdekében, hogy elbábozzák velük, mintha érdemi szakmai egyeztetések lennének, miközben a valódi szakmai szervezeteket, érdekképviseleteket megpróbálták a háttérbe szorítani, lejáratni, kivéreztetni, ami ellen az NPK-nak soha semmilyen kifogása nem volt

– fogalmazott Nagy Erzsébet.

A PDSZ álláspontja szerint semmilyen képviseleti küszöb fenntartása nem indokolt, a munkavállalói érdekképviseletek országos szintű egyeztetésben való részvételének ilyen jellegű korlátozása idegen a munka világának általános szabályaitól, és ellentétes a munka törvénykönyvével is. De ugyanúgy nem látják értelmét az NPK további működésének, fenntartásának sem.

Megírtuk: az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felmérést indított a pedagógusok körében egyebek mellett arról, szükségesnek látják-e, hogy az NPK továbbra is fennmaradjon. A kérdőív kitöltésének határideje július 1-jén járt le, de Horváth Péter NPK-elnök lapunknak azt mondta, egyelőre nem tudja, milyen eredménnyel zárult. A kormány viszont elkötelezettnek látszik abban, hogy ha az NPK-t nem is, de a pedagógusok kötelező NPK-tagságát megszüntessék.