Az NPK álláspontja szerint nem lehet reprezentatív egy érdekképviseletet, ha a taglétszáma a munkavállalók 10 százalékát sem fedi le. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint az NPK egy hiteltelen bábszervezet.
Lesújtó a pedagógusok véleménye az államilag előírt tankönyvekről. A Magyar Nemzet hozzájutott egy kutatáshoz, amely szerint a tanárok kevesebb mint negyede használná csak szívesen jövőre is a kísérleti tankönyveket. A legrosszabb tankönyv az elsős környezetismeret volt, amelyet a tanárok hét százaléka használná csak szívesen.
Szinte biztos, hogy változni fog még a kódex tervezete, nem fogunk ragaszkodni olyan dolgokhoz, amelyek túl nagy elutasításba ütköznek - mondta lapunknak Horváth Péter. A kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke az állami és önkormányzati iskolákra kötelező érvényű etikai kódexet, a kart ért éles kritikákra reagálva hangsúlyozta: az NPK valamennyi tanárszervezettel közös ügyet kell, hogy szolgáljon. A tervezetet a Pedagógusok Szakszervezete, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is élesen kritizálta.
A jogszabályok alapján nem választhatja elnökévé az államtitkári székéből távozó Hoffmann Rózsát a Nemzeti Pedagógus Kar; a testület országos küldöttgyűlésének tagjait hétfőtől szerdáig választhatják meg az államilag fenntartott iskolákban dolgozó, a választói névjegyzékbe előzőleg feliratkozott tanárok. A szakszervezetek bojkottálták a szavazást, de a Kar - egyelőre homályos - hatáskörével, működésével kapcsolatos panaszaikat az Alkotmánybíróság elutasította.