Finomíthatnak a tanárok etikai kódexén

Szinte biztos, hogy változni fog még a kódex tervezete, nem fogunk ragaszkodni olyan dolgokhoz, amelyek túl nagy elutasításba ütköznek - mondta lapunknak Horváth Péter. A kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke az állami és önkormányzati iskolákra kötelező érvényű etikai kódexet, a kart ért éles kritikákra reagálva hangsúlyozta: az NPK valamennyi tanárszervezettel közös ügyet kell, hogy szolgáljon. A tervezetet a Pedagógusok Szakszervezete, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is élesen kritizálta.