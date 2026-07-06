Juhász Hajnalka: Bocsánatot kérek minden gyerektől, akit a gyermekvédelmi rendszer valaha cserben hagyott

gyermekvédelem;KDNP;Országgyűlés;bocsánatkérés;Semjén Zsolt;gyermekvédelmi rendszer;Szőlő utca;Juhász Hajnalka ;

2026-07-06 15:33:00 CEST

A KDNP-s politikus parlamenti felszólalásában a gyermekvédelem áldozataitól beszélt, majd védelmébe vette Semjén Zsoltot, akit szerinte alaptalanul rágalmaztak meg. Azt mondta, a volt miniszterelnök-helyettest speciálisan megfigyelték a védelme érdekében, ezért szerinte nem reális, hogy ki-be járkált egy szigorúan őrzött intézménybe.

„Szeretnék bocsánatot kérni minden gyerektől, akit a gyermekvédelmi rendszer valaha cserben hagyott” – jelentette ki napirend előtti felszólalásában Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője hétfőn az Országgyűlésben. Az ellenzéki politikus erre vastapsot kapott a Tisza-frakciótól.

Juhász felszólalásában a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól szólva azt mondta, bocsánatot kér minden emberi vagy politikai mulasztásért. Azonban fontosnak tartotta kimondani, hogy ki kell állni azok mellett is, akiket ártatlanul rágalmaztak meg, szándékosan manipulálva a társadalmat, kollektíven megbélyegezve egy egész politikai közösséget. „Nem lehet összekeverni a rágalmazást az ítélettel” – fogalmazott, hozzátéve, az ártatlanok becsületét erkölcsi kötelesség megvédeni.

Kötelességének érezte kiállni „egy ártatlanul megrágalmazott ember”, Semjén Zsolt volt miniszterelnök-helyettes mellett. Mint mondta, a személye elleni lejárató kampány közel egy éve tart, amelyet szerinte politikusok, influenszerek és újságírók is tápláltak. Felsorolta, hogy a Szőlő utcai ügy koronatanúja és áldozata, Bangó Sándorról korábban mikért volt büntetve, hozzátéve, három különböző Zsoltot megnevezett a „Zsolti bácsi-ügyben”, szerinte emiatt hitelét vesztette.

Juhász Hajnalka kitért arra is, hogy Semjén Zsoltot korábban olyan speciális megfigyelésben részesült az Alkotmányvédelmi Hivatal által, amely miatt szerinte nem reális, hogy ismert politikusként ki-be járkált egy szigorúan őrzött intézménybe. „Zsolti bácsi nincs, és nem is volt” – jelentette ki, majd a katolikus egyház és a nemzetpolitika elleni támadást emlegetett. Felszólalása zárásaként ismét bocsánatot kért minden érintettől, beleértve Semjén hozzátartozóit is, mivel a politikust szerinte alaptalanul támadták.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter erre válaszul „nagy eredménynek” nevezte, hogy végre bocsánatot kértek azokért a rémségekért, amiket maguk okoztak. Úgy folytatta, kétség sem fér hozzá, hogy a gyermekek védelme az első, a Juhász által említett ügy pedig folyamatban van. Kátai-Németh felidézte, emlékszik még arra a jelenetre, amikor „Tuzson »papírlobogtató« Bence közölte, hogy nincs kiskorú áldozat” a Szőlő utcai ügyben.

Mint ismert, a Központi Nyomozó Főügyészség egy februári nyilatkozatában jelezte, hogy a Szőlő utcai ügyben a gyanúsítások köre és a gyanúsítottak száma is emelkedett, gyanúsítottként már tizenegy személyt hallgattak ki. Az nemrég derült ki, hogy Bangó Sándor, a bűncselekmény-sorozat egyik áldozata és az ügy koronatanúja harmadszor is vallomást tett az ügyészségen és megnevezte „Zsolt bácsit”, aki állítása szerint szexuálisan bántalmazta őt. A vele történteket előbb a DK-nak arc nélkül, majd áprilisban egy Kontrollnak adott interjúban névvel és arccal mondta el. Az továbbra is kérdéses, hogy egyáltalán milyen kapcsolat van „Zsolt bácsi” és a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények között, egyáltalán létező személyről van-e szó, a két ügy eddig csak Bangó Sándor vallomásában került ténylegesen összefüggésbe.

A Szőlő utcai botrány 2025-ben robbant ki, amikor felmerült, hogy a rendőrség már évek óta tudhatott a javítóintézetben zajló bűncselekményekről, az elkövetőket pedig magas rangú politikusok védhetik. Tavaly májusban vették őrizetbe Juhász Péter Pál volt intézetigazgatót és élettársát, akiket emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítottak. Később kiderült, hogy Juhász szexuális bűncselekményeket is elkövethetett, és több fiatalkorú áldozata is lehetett.