civilek;Kijev;halálos áldozatok;gyermekek;orosz légicsapás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-07-06 15:55:00 CEST

19-re nőtt a Kijevet és környékét ért orosz csapás halálos áldozatainak száma

Az ukrán fővároshoz közeli Visnyevből 600 embert kellett evakuálni, mert újabb támadásoktól tartottak. Eddig 77 sebesültről tudnak, akik között hét gyermek is van.