19-re nőtt a Kijevet és környékét ért orosz csapás halálos áldozatainak száma

Legalább 19 ember meghalt és több tucatnyian megsérültek Kijevben a főváros környéki településeken a hétfőre virradóra történt újabb nagyszabású orosz légicsapásban, melyet – ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még vasárnap jelezte – a kedden kezdődő NATO-csúcs elé időzíthetett Moszkva. A légicsapás következményeiről beszámoló The Kyiv Independent a hatóságok adatai alapján az írta, hogy Csak Kijevben legkevesebb 13-ra nőtt a halálos áldozatok, 56 a sérültek száma. A Kijevtől alig 2 kilométerre délnyugatra fekvő Visnyevben hat halottról, és 21 sebesültről tudnak.
Visnyeből ugyanakkor több mint 600 embert evakuáltak a városból Ihor Klimenko belügyminiszter közlése szerint, újabb orosz támadástól tartva. A kijevi hadvezetés szerint a Patriot légvédelmi elfogó vadászgépek hiánya súlyosan érinti az ukrán légvédelmet. Emiatt sok lakóház és Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko szerint egyéb polgári létesítmények, garázsok, irodák is részben megsemmisültek a főváros több kerületében.
Az ukrán légierő összesített adatai szerint Oroszország az éjszaka 23 ballisztikus rakétát, 39 cirkálórakétát, hat hiperszonikus rakétát és 351 támadó és úgynevezett csali drónt vetett be. Volodimir Zelenszkij a Facebook-oldalán azt írta, hogy a több mint 400 fővel dolgozó mentőegységek eddig 64 embert mentettek ki. Mint a korábbi hasonló orosz csapások idején, most is több ezer kijevi lakos menekült a földalatti metróállomásokra, Kijev környékén több településen is megszűnt az áramszolgáltatás.Legkevesebb 11 ember halt meg a Kijev elleni éjszakai támadásban, közelít az 50-hez a sebesültek számaOrosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet, halálos áldozatok is vannakHúsz fölé emelkedett a brutális orosz légicsapás halálos áldozatainak száma Kijevben