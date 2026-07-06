Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj-finomítójára

Az ukrán erők eltalálták az omszki kőolaj-finomítót, amely csaknem 2500 kilométerre található Ukrajna államhatárától – közölte az ukrán vezérkar hétfőn.
„A területen találatot és utána tüzet rögzítettek, a károk mértékét jelenleg pontosítják. Előzetes információk szerint találat érte a kőolaj elsődleges feldolgozó egységét, amelynek tervezett kapacitása évi 8,4 millió tonna kőolaj” – emelte ki a vezérkar a Facebook-oldalán.
Hozzátették, az omszki finomító lett az utolsó a 11 legnagyobb orosz benzintermelő közül, amelyet az ukrán erők eltaláltak. Ez az ország egyik legnagyobb kapacitású kőolaj-finomítója: évente több mint 21 millió tonna feldolgozására képes. Az omszki finomító emellett az egyik legnagyobb feldolgozási hatékonysággal rendelkezik Oroszországban, a nyersolaj 99 százalékát képes feldolgozni különböző hasznos termékekké.
A vállalat széles körű üzemanyag-, kenőanyag- és petrolkémiai termékek előállítására szakosodott, egyebek között magas oktánszámú benzin, Euro-5 szabványú dízelüzemanyag, valamint repülőgép-üzemanyag gyártására. Emellett benzolt, paraxilolt és ortoxilolt, speciális termékeket és kenőanyagokat, valamint motor- és ipari olajokat is előállít. Az ukrán hadsereg kiemelte, hogy az omszki finomító az Ukrajnát támadó orosz haderők ellátásában is szerepet játszik.
A közösségi médiában videók is terjednek a támadásról:
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Fire Point drones attacked Omsk oil refinery in Russia.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2026
That's about 2,600 km from Ukraine.
Omsk oil refinery was the only Russian oil refinery still undamaged by drone attacks. https://t.co/wXCrW0GU4a pic.twitter.com/I2kotKtsdt