Melléthei-Barna Márton nem gondolja, hogy Forsthoffer Ágnes köztársasági elnök lesz

Fidesz;Országgyűlés;köztársasági elnök;bojkott;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;Melléthei-Barna Márton;

2026-07-06 18:35:00 CEST

A Fidesz esetleges parlamenti bojkottjának megakadályozása érdekében nem módosítanák a házszabályt, de a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal hatásköre jövő hétig változhat a kritikák után – árulta el a Népszavának a Tisza országgyűlési képviselője.

Forsthoffer Ágnes remek házelnök, aki ráadásul megválasztott képviselő is Veszprém megyei körzetében. Nem gondolom, hogy ő lesz a Tisza államfő-jelöltje. Legalábbis nem most – mondta lapunknak Melléthei-Barna Márton hétfőn az Országgyűlésben.

„Olyan jelöltje lesz a Tisza Pártnak, aki független a politikai csatározásoktól, nem vett részt az elmúlt két év kampányában, és meg tudja testesíteni azt a nemzeti egységet, amit Sulyok Tamás nem tudott”

– fogalmazott a kormánypárti képviselő.

A Gulyás Gergely által belengetett parlamenti bojkottról Melléthei-Barna Márton azt mondta: ez politikai döntés lenne a Fidesz részéről, ám szerinte a Fidesznek és a KDNP-nek is meg kellene tisztelnie a választóit azzal, hogy megválasztott képviselői részt vesznek a vitákban. „Szerintem ez egy politikai hiba lenne a részükről, de az ő döntésük. Nekünk van elképzelésünk arról, hogy hogyan szeretnénk kormányozni, és a feladatot, amire a választópolgárok felhatalmaztak minket, el fogjuk végezni. Akár részt vesz a parlamenti munkában a Fidesz-KDNP, akár nem” – szögezte le Melléthei-Barna.

A politikus hozzátette: házszabály-módosítást mindenképpen terveznek, úgy érzi ebben konszenzus van az ellenzék képviselőivel is. Ám nem gondolja, hogy a módosítással megtiltanák a fideszes honatyáknak a kivonulást. Kérdésünkre elmondta: nem osztja a Magyar Helsinki Bizottság jogállamisággal kapcsolatos kritikáit, amelyekkel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt illették. Mint ismert, a Helsinki többek között aggályosnak nevezte, hogy a tervek szerint az új állami szerv felett semmilyen független bírósági kontroll nem lesz.

„Természetesen a hivatalról szóló tervek még nem véglegesek. Amint a normaszöveget benyújtjuk, elmondhatják róla a véleményüket a képviselők is. Minden módosító indítványt be tudunk fogadni, amelyek a normaszöveg javítását célozzák és nem az eltörlését. Szerintem a jogállami garanciák rendben vannak, de amennyiben maradnak aggályok, a kormány és a tiszás képviselők mindenképpen korrigálni fogják a tervezetet” – hangsúlyozta.