Melléthei-Barna Márton nem gondolja, hogy Forsthoffer Ágnes köztársasági elnök lesz

Forsthoffer Ágnes remek házelnök, aki ráadásul megválasztott képviselő is Veszprém megyei körzetében. Nem gondolom, hogy ő lesz a Tisza államfő-jelöltje. Legalábbis nem most – mondta lapunknak Melléthei-Barna Márton hétfőn az Országgyűlésben.
„Olyan jelöltje lesz a Tisza Pártnak, aki független a politikai csatározásoktól, nem vett részt az elmúlt két év kampányában, és meg tudja testesíteni azt a nemzeti egységet, amit Sulyok Tamás nem tudott”
– fogalmazott a kormánypárti képviselő.Gulyás Gergely: Felmerült, hogy a Fidesz bojkottálja a parlamenti munkát
A Gulyás Gergely által belengetett parlamenti bojkottról Melléthei-Barna Márton azt mondta: ez politikai döntés lenne a Fidesz részéről, ám szerinte a Fidesznek és a KDNP-nek is meg kellene tisztelnie a választóit azzal, hogy megválasztott képviselői részt vesznek a vitákban. „Szerintem ez egy politikai hiba lenne a részükről, de az ő döntésük. Nekünk van elképzelésünk arról, hogy hogyan szeretnénk kormányozni, és a feladatot, amire a választópolgárok felhatalmaztak minket, el fogjuk végezni. Akár részt vesz a parlamenti munkában a Fidesz-KDNP, akár nem” – szögezte le Melléthei-Barna.
A politikus hozzátette: házszabály-módosítást mindenképpen terveznek, úgy érzi ebben konszenzus van az ellenzék képviselőivel is. Ám nem gondolja, hogy a módosítással megtiltanák a fideszes honatyáknak a kivonulást. Kérdésünkre elmondta: nem osztja a Magyar Helsinki Bizottság jogállamisággal kapcsolatos kritikáit, amelyekkel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt illették. Mint ismert, a Helsinki többek között aggályosnak nevezte, hogy a tervek szerint az új állami szerv felett semmilyen független bírósági kontroll nem lesz.Magyar Helsinki Bizottság: Jogállami garanciák hiányoznak a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatból
„Természetesen a hivatalról szóló tervek még nem véglegesek. Amint a normaszöveget benyújtjuk, elmondhatják róla a véleményüket a képviselők is. Minden módosító indítványt be tudunk fogadni, amelyek a normaszöveg javítását célozzák és nem az eltörlését. Szerintem a jogállami garanciák rendben vannak, de amennyiben maradnak aggályok, a kormány és a tiszás képviselők mindenképpen korrigálni fogják a tervezetet” – hangsúlyozta.