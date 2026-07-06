Magyar Péter darázsfészekbe nyúlt, a sógora felkérése a jelek szerint már túl sok lett volna

A szakmai érveken túlmutatott a politikai üzenet – kommentálta Virág Andrea, hogy az új miniszterelnök húgának a férje mégsem lesz a Tisza-kormány tagja. A politológus szerint jobb volt még most visszalépni. Elemzés.