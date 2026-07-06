A Fidesz esetleges parlamenti bojkottjának megakadályozása érdekében nem módosítanák a házszabályt, de a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal hatásköre jövő hétig változhat a kritikák után – árulta el a Népszavának a Tisza országgyűlési képviselője.
A Tisza frakcióvezető-helyettese elmondta, hogy a házbizottság ülésén tárgyalják majd az esetet.
Egy 11 fős bizottság segítené a munkát.
Ezt Velkey György mondta lapunknak. A parlament keddi, rendkívüli plenáris ülésén képviselőket kérdeztünk több témában.
A Tisza országgyűlési képviselője reméli, hogy ez azért van, mert az Ab gyorsan átlátta, nincs hatásköre az ügyre.
Tárgysorozatba vették, várhatóan hétfőn délután szavaz róla a parlament.
Melléthei-Barna Márton arról beszélt: nem visszaható hatályú jogalkotás és nem is egyedi jogalkotás a miniszterelnök ciklusának nyolc évben történő maximalizálása. Itt a két parlamenti nap menetrendje.
Egy korábban kivett mondatot visszatenne a miniszterelnök.
Ennyi volt. Megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és az egyetemeket fenntartó fideszes közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is.
Már május 14-én hatályba lépett az parlament által elfogadott törvény, amely gyakorlatilag átmeneti szabályozásként átemelt több veszélyhelyzeti kormányrendeletet, pontosabban azokat, amelyek az ország működéséhez szükségesek.
A Fidesz frakcióvezetője Melléthei-Barna Márton posztjára reagált, amelyben az igazságügyi miniszteri jelöltségtől visszalépő tiszás parlamenti képviselő azt kérte, „haladéktalanul mondjanak le a jogállamot romboló közjogi méltóságok és intézményvezetők”.
Az igazságügyi miniszteri jelöltségtől visszalépő parlamenti képviselő azt állítja, sok millió ember nevében szólítja fel távozásra az érintetteket.
A szakmai érveken túlmutatott a politikai üzenet – kommentálta Virág Andrea, hogy az új miniszterelnök húgának a férje mégsem lesz a Tisza-kormány tagja. A politológus szerint jobb volt még most visszalépni. Elemzés.
„A mi esetünkben korántsem arról van szó, hogy Magyar Péter kedvezni akart a sógorának, sőt” – nyilatkozta a Tisza politikusa azután, hogy csütörtök este bejelentette, visszalép az igazságügyi miniszteri jelöltségtől.
Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton csütörtök este jelentette be, hogy visszalép a jelöltségtől, amit a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolatával indokolt. Dr. Görög Mártát a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjeként írta le a hamarosan hivatalba lépő kormányfő.