Puhára eshet Szöllősi György, nem hagyják munka nélkül a Nemzeti Sporttól kirúgott főszerkesztőt

menesztés;MTVA;Puskás Akadémia;Nemzeti Sport;Szöllősi György;

2026-07-06 18:46:00 CEST

Ugyan hétfőn azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, a hírek szerint a Puskás Akadémiánál máris tárt karokkal várják.

A Nemzeti Sport éléről hétfőn menesztett főszerkesztő, Szöllősi György a hírek szerint nem marad sokáig munka nélkül, sajtóhírek szerint a Puskás Akadémia labdarúgócsapatánál kap munkát.

Néhány órával a hivatalos bejelentés után az Index azt írta, Szöllősi sajtófőnökként folytatja munkáját Szabó Ferenc utódjaként – ezt a munkakört pedig már korábban is betöltötte a felcsúti egyesületnél. A Nemzeti Sport viszont azt közölte, Szöllősi PR-igazgató lesz a felcsúti klubnál. A sajtóhírek kapcsán kérdést küldtünk a Puskás Akadémiának, amennyiben érkezik válasz, arról beszámolunk.

Orbán Viktor kedvenc sportújságírója a választások óta már készült a leváltására, a Puskás Akadémiánál történő esetleges gyors alkalmazására pedig talán azért lehet szükséges, mert szerdán a Magyar Sportújságírók Szövetségének rendkívül közgyűlésén ottani vezetői pozícióját is elvesztheti.

Lapunk eközben úgy értesült, Szöllősit a munkatársak nem látták ma a Nemzeti Sport szerkesztőségében, ahol az ügyvezető 14 óra előtt nem sokkal jelentette be a leváltását. Úgy tudjuk, Szöllősi a kirúgása ellenére úgy tervezte, elmegy a Nemzeti Sportrádióba, hogy a 16 órakor kezdődő Nemzeti Sportkör című műsorban szerepeljen, de jelezték számára, hogy nem kell mennie.

2022-ben Szöllősi György alapította meg a Sportrádiót, amely az ország első és egyetlen sport tematikájú rádióállomása volt. Mivel a cég veszteséges volt, megszüntette adását, és ezzel együtt a közmédia újraindította az adást Nemzeti Sportrádió néven, ugyanezen a frekvencián. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Sport is betagozódott az MTVA-ba.